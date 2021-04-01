Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 26-28 березня 2021 року.

Так, 63% респондентів повідомили, що підтримують запровадження жорсткого карантину в Україні, якщо захворюваність на коронавірус COVID-19 суттєво зростатиме.

Ще 34% опитаних дотримуються протилежної думки.

Як зазначають соціологи, від початку березня “спостерігається зростання підтримки жорсткого карантину” серед українців. Так, на початок березня запровадження локдауну підтримували 56% опитаних, станом на 24 березня – 61%, а зараз уже 63%.

Як з’ясувалося під час опитування, 61% респондентів очікують, що поширення коронавірусу зменшиться внаслідок запровадження жорсткого карантину.

А 37% – мають протилежну думку.

Найбільше підтримують жорсткий карантин і вірять, що він зменшить захворюваність, респонденти старшого віку, жінки, а також ті, хто часто слідкують за новинами про коронавірус.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.