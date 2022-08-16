На Кримському мосту за минулу добу зафіксовано новий добовий рекорд трафіку. В обидві сторони проїхало 38,3 тисячі автомобілів.

Про це повідомило пропагандистське видання “РИА-Новости“.

Попередній рекорд було встановлено 16 серпня 2020 року. По Кримському мосту тоді проїхало 37 374 автомобілі.

Після сьогоднішніх вибухів “тисячі громадян Росії прямували в бік мосту через Керченську протоку”. Таку інформацію надав глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Аналогічні дані оприлюднила представниця президента України в АРК Таміла Ташева. За її словами, на сьогодні на виїзд з Криму – величезні черги.

Водночас з окупованого півострова можна вибратися лише сушею чи морем. Аеропорт Сімферополя закритий.

Перші черги з заторами через виїзд з півострова було зафіксовано 9 серпня. Тоді трапилися перші вибухи в районі селища Новофедорівка, де знаходиться військовий аеродром. Детонація в районі кримського міста Саки могла стати найбільшою втратою авіації для Москви з часів Другої світової війни. За кілька годин до вибуху сервіс Planet Labs зробив світлини військової бази.