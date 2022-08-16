Про це повідомило пропагандистське видання “РИА-Новости“.
Попередній рекорд було встановлено 16 серпня 2020 року. По Кримському мосту тоді проїхало 37 374 автомобілі.
Після сьогоднішніх вибухів “тисячі громадян Росії прямували в бік мосту через Керченську протоку”. Таку інформацію надав глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Аналогічні дані оприлюднила представниця президента України в АРК Таміла Ташева. За її словами, на сьогодні на виїзд з Криму – величезні черги.
Водночас з окупованого півострова можна вибратися лише сушею чи морем. Аеропорт Сімферополя закритий.
Перші черги з заторами через виїзд з півострова було зафіксовано 9 серпня. Тоді трапилися перші вибухи в районі селища Новофедорівка, де знаходиться військовий аеродром. Детонація в районі кримського міста Саки могла стати найбільшою втратою авіації для Москви з часів Другої світової війни. За кілька годин до вибуху сервіс Planet Labs зробив світлини військової бази.
- Вранці, 16 серпня, у тимчасово окупованому Росією Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова вибухи відбуваються у військовій частині росіян.
- У відомстві наполягали, що детонація на складі боєзапасів у селі Майське сталось внаслідок “загоряння”. Однак через декілька годин міноборони РФ заявило, що вибухи у Криму – це “диверсія”.
- Внаслідок вибухів на складі боєзапасів у селі Майське було пошкоджено залізницю у Джанкойському районі. Окупаційна “влада” Криму вже повідомила, що рух потягів між півостровом та РФ на цій ділянці доведеться змінити.
- У Криму окупаційна адміністрація підтвердила детонацію боєзапасів на складі у районі села Майське (Джанкойський район). У міноборони РФ причиною детонації назвали “загоряння на території тимчасового складу боєзапасів”.
- У Криму стався вибух на військовій авіабазі. На об’єкті у селищі Гвардійське – клуби чорного диму.