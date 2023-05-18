Джерело: Джамала в Instagram.
Як пише видання, текст пісні “1944” про етнічні чистки кримських татар, які робив Сталін, “викликав суперечки: російські політики скаржилися, що це пов’язано з анексією Криму Росією у 2014 році”.
На думку авторів переліку найкращих пісень, “це справді фантастичний трек, про що б він не був — стриманий і похмуро-атмосферний”.
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Перше місце в рейтингу посіла пісня Waterloo шведського гурту ABBA. На другому місці опинилася пісня Poupée de Cire, Poupée de Son французької співачки Франс Галль.
Сьогодні, 18 травня, День пам’яті жертв кримськотатарського народу присвячений вшануванню пам’яті кримців, які були депортовані внаслідок масових репресій в СРСР у 1944 році.
- У тимчасово окупованому Криму все частіше вручають повістки місцевим мешканцям, а темпи так званої “часткової мобілізації” РФ зростають.
- 6 березня відбулося перше засідання Національної комісії з питань кримськотатарської мови, створеної урядом на початку січня цього року з метою виконання Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки.
- За даними правозахисників, протягом 2022 року Росія відкрила проти кримців мінімум 200 адміністративних справ “за дискредитацію російської армії”, а також утримує в СІЗО у Сімферополі щонайменше 110 осіб, викрадених з Херсонської та Запорізької областей.
- Після окупації Росією Кримського півострова на його територію прибуло понад пів мільйона громадян РФ. Втім, всі вони знаходяться там незаконно, адже не переїжджали через українські КПВВ або прострочити терміни перебування. Тому, після деокупації Криму Україна має відправити їх назад.