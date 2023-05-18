Джерело: Джамала в Instagram.

Як пише видання, текст пісні “1944” про етнічні чистки кримських татар, які робив Сталін, “викликав суперечки: російські політики скаржилися, що це пов’язано з анексією Криму Росією у 2014 році”.

На думку авторів переліку найкращих пісень, “це справді фантастичний трек, про що б він не був — стриманий і похмуро-атмосферний”.

Перше місце в рейтингу посіла пісня Waterloo шведського гурту ABBA. На другому місці опинилася пісня Poupée de Cire, Poupée de Son французької співачки Франс Галль.

Сьогодні, 18 травня, День пам’яті жертв кримськотатарського народу присвячений вшануванню пам’яті кримців, які були депортовані внаслідок масових репресій в СРСР у 1944 році.