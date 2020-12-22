У вівторок, 22 грудня, активісти руху #SaveФОП знову влаштували велику акцію протесту в центрі Києва – на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Свою акцію протестувальники називають “податковим Майданом”.

Вони виступають проти фіскалізації малого підприємництва і локдауну, який, на думку учасників акції, обмежує право на працю тільки частини підприємців.

Як відомо, активісти #SaveФОП незадоволені законопроєктом №4439-д, який Верховна Рада ухвалила 1 грудня. Згідно з цим документом, на 1 рік переноситься введення касових апаратів (РРО) для фізосіб-підприємців (до 1 січня 2022 року).

Однак не для всіх: підприємці, які здійснюють діяльність у сферах з високими ризиками ухилення від оподаткування (“ризикові” види діяльності), повинні впровадити РРО вже в 2021 році. Учасники акції, зокрема, незадоволені таким винятком.

Вони наполягають на ухваленні інших законопроєктів: зокрема, №3993 (щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців).