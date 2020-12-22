Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Свою акцію протестувальники називають “податковим Майданом”.
Вони виступають проти фіскалізації малого підприємництва і локдауну, який, на думку учасників акції, обмежує право на працю тільки частини підприємців.
Як відомо, активісти #SaveФОП незадоволені законопроєктом №4439-д, який Верховна Рада ухвалила 1 грудня. Згідно з цим документом, на 1 рік переноситься введення касових апаратів (РРО) для фізосіб-підприємців (до 1 січня 2022 року).
Однак не для всіх: підприємці, які здійснюють діяльність у сферах з високими ризиками ухилення від оподаткування (“ризикові” види діяльності), повинні впровадити РРО вже в 2021 році. Учасники акції, зокрема, незадоволені таким винятком.
Вони наполягають на ухваленні інших законопроєктів: зокрема, №3993 (щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців).
- 15 грудня в центрі Києва на Майдані Незалежності стались сутички між мітингуючими активістами SaveФОП та правоохоронцями. Після мітингу під Парламентом підприємці рушили на Майдан Незалежності, де намагалися встановити намети, що стало приводом для перших зіткнень із правоохоронцями. В результаті заворушень постраждали 40 поліцейських. Після цього протестувальники не залишили площу, і ввечері відбулися нові сутички. Протестувальники залишилися ночувати на Майдані.
- Президент Володимир Зеленський утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Новий орган буде сприяти налагодженню діалогу між органами державної влади та ФОПами.