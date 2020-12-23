Covid-19 Україна

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Похорон Кернеса: як проходило прощання з мером Харкова

Сьогодні з самого ранку, 23 грудня, у Харкові люди прощалися з міським очільником Геннадієм Кернесом, який помер через ускладнення від Covid-19.

Середа, 23 грудня 2020, 14:54

#Букви розповідають, як проходила церемонія прощання.

Ще до початку церемонії прощання Кернеса відспівували у Благовіщенському соборі, після чого його тіло перевезли до фойє Харківського оперного театру. На площі вже чекали люди з квітами, аби віддати шану міському очільнику.

похорон кернеса похорон кернеса похорон кернеса

Провести Геннадія Кернеса в останню путь прийшли і секретар міськради Ігор Терехов, заступники міського голови, співробітники мерії, директори комунальних підприємств, голови райадміністрацій, керівники організацій та установ.

похорон кернеса

Попрощатися з Кернесом приїхали мер Києва Віталій Кличко, нардеп від ОПЗЖ Вадим Новінський, колишні нардепи Михайло Добкін та Євген Мураєв, секретар міськради Харкова Ігор Терехов, бізнесмен Павло Фукс, нардеп Юрій Бойко, мер Одеси Геннадій Труханов.

Віталій Кличко зазначив, що харків’яни з повагою ставилися до свого мера.

похорон кернеса похорон кернеса

похорон кернеса

Бажаючих провести Геннадія Кернеса в останню путь було дуже багато: черга до оперного театру розтягнулася на кілька сотень метрів, до пам’ятника Тарасу Шевченку і далі, до станції метро “Університет”.

похорон кернеса похорон кернеса похорон кернеса похорон кернеса похорон кернеса

Церемонія прощання тривала до 13:00, після чого катафалк з тілом поїхав на міське кладовище №2, де на Почесній алеї і поховали Геннадія Кернеса.

похорон кернеса

Перед тим, як винести труну із будівлі театру, люди утворили коридор та щиро аплодували, таким чином віддаючи шану своєму меру.

Для безперешкодного проїзду похоронної процесії центральній вулиці Харкова тимчасово перекрили.

похорон кернеса

похорон кернеса похорон кернеса похорон кернеса

За інформацією Нацполіції області, попрощатися з міським головою прийшли близько 110 тисяч осіб.

похорон Кернеса похорон Кернеса

Що відомо про Геннадія Кернеса:

У 90-х Геннадій Кернес став керівником компанії “НПК-Холдинг”, яка займається автоперевезеннями та орендою нерухомості, заснував банк та юридичну компанію.

У 1998-му став депутатом Харківської міськради.

2000 років Кернес став співвласником телекомпанії “Тоніс-центр” і газети “Вечерний Харьков”, а також володів частиною акцій “7-го телеканалу”.

У 2002-му стави секретарем міської ради.

У 2006 році він займався виборчою кампанією Михайла Добкіна, котрий балотувався у мери Харкова.

У 2010 балотувався як опозиційний кандидат на посаду мера. Його опонентом був Арсен Аваков.

У 2015 Кернес виграв вибори у першому турі – за нього проголосувало понад 65% харків’ян.

У 2020 знову виграв вибори – теж у першому турі, але захворів на COVID-19.

Поки Верховна Рада не призначить позачергові вибори, керувати Харковом буде секретар міської ради Ігор Терехов.

  • 17 грудня в німецькій клініці “Шаріте” помер міський голова Харкова Геннадій Кернес.
  • 11 грудня стало відомо, що у Кернеса відмовили обидві нирки і його підключили до гемодіалізу.
  • Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.
Теги: похорон, Геннадій Кернес, Харков

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