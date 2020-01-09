У Мережі з'явився відеозапис моменту аварії літака Boeing-737 української авіакомпанії МАУ неподалік від Тегерана.

Відео опублікував іранський ресурс Raavi.

Момент падіння літака “Міжнародних авіаліній України” 8 січня, швидше за все, потрапив в об’єктив камери спостереження.

На кадрах видно, що спочатку темна територія освітлюється яскравим світлом, після чого на всі боки розлітаються уламки літака.

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ویدئوی دوربین مدار بسته از سقوط #هواپیمای_اوکراینی که منجر به جان باختن ۱۷۶ مسافر و خدمه پرواز شد.

@RaaviOnline

#شبکه_راوی #راوی #روایتگران #سقوط_هواپیما #هواپیما #اوکراین #سقوط Опубліковано ‎شبکه راوی‎ Середа, 8 січня 2020 р.

ویدئوی دوربین مدار بسته از سقوط #هواپیمای_اوکراینی که منجر به جان باختن ۱۷۶ مسافر و خدمه پرواز شد. pic.twitter.com/AEiM3ZrY3C — شبکه راوی (@raavionline) January 8, 2020

Раніше було оприлюднено відео падіння Boeing 737, на якому видно, що літак загорівся ще до падіння на землю.

WATCH: Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran pic.twitter.com/7cQMLF6bkY — BNO News (@BNONews) January 8, 2020

Катастрофа сталася 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні.

Boeing-737 української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Загалом загинули 176 осіб (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).