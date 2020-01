Відео опублікував іранський ресурс Raavi.

Момент падіння літака “Міжнародних авіаліній України” 8 січня, швидше за все, потрапив в об’єктив камери спостереження.

На кадрах видно, що спочатку темна територія освітлюється яскравим світлом, після чого на всі боки розлітаються уламки літака.

Раніше було оприлюднено відео падіння Boeing 737, на якому видно, що літак загорівся ще до падіння на землю.

WATCH: Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran pic.twitter.com/7cQMLF6bkY

— BNO News (@BNONews) January 8, 2020