Про це повідомляє CNN.

Він став 12 людиною в Ватикані, у якої лабораторно підтвердили факт зараження.

З початку березня, як тільки в Італії ввели загальнонаціональний карантин, помічник перейшов на віддалену роботу і не контактував з Папою. Наразі він на самоізоляції під наглядом лікарів.

Інформацію про зараження папського помічника підтвердив керівник прес-служби Святого Престолу Маттео Бруні.

Варто зазначити, що на території Ватикану проживають 605 осіб. Кожен з них має паспорт Ватикану і знаходиться поза законною юрисдикцією Італії.

8 березня, Папа Римський Франциск вперше провів недільну проповідь у форматі онлайн-трансляції через загрозу поширення коронавируса.

Нагадаємо, у Ватикані був підтверджений перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Також з’явилася інформація про нездужання Папи Римського Франциска. Повідомлялося, що 83-річний понтифік скасував ряд офіційних заходів і аудієнцій через погане самопочуття і вирішив працювати з резиденції. Згодом в ЗМІ були оприлюднені повідомлення, що Папу Римського перевірили на коронавірус і отримали негативний результат.