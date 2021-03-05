Про це повідомляють #Букви.
Арестович вкотре встряв у дискусію в соцмережі Facebook. Зокрема, він почав відповідати користувачам, що критикують його під його ж дописами.
Отже, під дописом, присвяченим черговому набору на авторський курс Арестовича “Искусство мыслить и говорить” користувач, на ім’я Сергій Савчук звисловив сумніви щодо якості тренінгу.
“Люся, Ви — типовий продукт даного курсу. Ваш лозунг — “Піз..ть — нє мєшкі ворочать!”, — написав користувач.
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Вже за дві хвилини відреагував сам Арестович. Він написав: “Порохоскоту ми дамо можливість висловити свою думку окремо. У тюремній стенгазеті”.
Ще за 9 хвилин Арестович додав: “Друже, я порохоскот знищу, як клас.
Навіщо українській землі носити це упороте стадо?”.
Український блогер, актор та військовий експерт Олексій Арестович був призначений радником української делегації в ТКГ щодо Донбасу з інформаційної політики у жовтні. 1 грудня стало відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак призначив його своїм позаштатним радником.
- Перебуваючи на посадах Арестович неодноразово осоромився. Зокрема, Арестович оприлюднив версію окупантів про загибель українського військовослужбовця на Донбасі.
- Також Арестович назвав “дятлами” і “щурами” тих, хто критикував висловлювання президента Володимира Зеленського про НАТО. Йому нагадали його власні слова, де він називає президента ватником.
- Крім цього, Арестович заявив, що військові на фронті люблять плакати і жалітися.
- Також Арестович в прямому етері зробив недоречну заяву про “жіночу общагу ПТУ”, коментуючи дії політичних опонентів президента.