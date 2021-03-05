Речник української делегації в Тристоронній контактній групі та радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в соцмережах погрожує громадянам, що його критикують, називаючи їх "порохоскотом".

Про це повідомляють #Букви.

Арестович вкотре встряв у дискусію в соцмережі Facebook. Зокрема, він почав відповідати користувачам, що критикують його під його ж дописами.

Отже, під дописом, присвяченим черговому набору на авторський курс Арестовича “Искусство мыслить и говорить” користувач, на ім’я Сергій Савчук звисловив сумніви щодо якості тренінгу.

“Люся, Ви — типовий продукт даного курсу. Ваш лозунг — “Піз..ть — нє мєшкі ворочать!”, — написав користувач.

Вже за дві хвилини відреагував сам Арестович. Він написав: “Порохоскоту ми дамо можливість висловити свою думку окремо. У тюремній стенгазеті”.

Ще за 9 хвилин Арестович додав: “Друже, я порохоскот знищу, як клас.

Навіщо українській землі носити це упороте стадо?”.

Український блогер, актор та військовий експерт Олексій Арестович був призначений радником української делегації в ТКГ щодо Донбасу з інформаційної політики у жовтні. 1 грудня стало відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак призначив його своїм позаштатним радником.