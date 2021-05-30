П'ятий президент і лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вважає, що західні країни зобов'язані протидіяти будівництву російського газопроводу "Північний потік - 2".

Про це Порошенко сказав в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro.

Лідер партії “Європейська Солідарність” заявив, що Україна з усіх сил намагається захистити себе від російської агресії.

“Нам не потрібні солдати НАТО. Але нам потрібен єдиний фронт всього Заходу за спиною України. Нам потрібні міжнародні санкції – аж до ембарго на російські газ і нафту, заморожування російських активів і закриття платіжної системи Swift. Нам потрібна допомога в зміцненні наших систем безпеки і оборони за допомогою співпраці з НАТО та набуття летального зброї. Путін не повинен плекати ілюзій щодо серйозності ціни, яку доведеться заплатити, якщо він продовжить свою агресію”, – сказав п’ятий президент.

За його словами, Захід також повинен запобігти будівництву російського газопроводу “Північний потік – 2”.

“В іншому випадку це буде запрошенням до продовження агресивних дій проти моєї країни. Те, що відбувається на Донбасі, – це не заморожений конфлікт”.

“Північний потік-2” і зняття санкцій: що відомо?

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладання двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється приблизно в 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була зупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладку труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

У березні цього року віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив, що Європа не потребує німецько-російського газопроводу “Північний потік-2”.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Нещодавно стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу “Північний потік-2”, попри те, що виступає проти цього проєкту. Йдеться про компанію-оператора проєкту Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа.

Маттіас Варніґ підтвердив, що США дійсно відмовилися від санкцій щодо компанії-оператора.

У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

20 травня 14 сенаторів-республіканців внесли законопроєкт, який передбачає відновлення санкцій проти суб’єктів, які беруть участь у будівництві трубопроводу “Північний потік-2”.