"Європейська Солідарність" вважає неконституційними ініціативи депутатів від пропрезидентської партії "Слуга народу" щодо заборони громадянам оскаржувати у суді рішення РНБО (Ради нацбезпеки та оборони).

Про це заявив п’ятий президент, лідер “ЄС” Петро Порошенко під час виступу на погоджувальній раді голів депутатських фракцій і груп Верховної Ради.

“Конституція – це правила для держави і влади щодо захисту людини і суспільства. І спроби Зеленського додати собі неконституційні повноваження всупереч вичерпному переліку статті 106-ї є загрозою авторитаризму, скочування України в Росію Путіна, Білорусь Лукашенка чи повернення до часів Януковича”, – зазначив Порошенко, якого цитує пресслужба “ЄС”.

Політик нагадав, що в Конституції України ніде не прописано, що громадянам заборонено оскаржувати рішення РНБО

“Ні в 106-й, де повноваження президента, ні в 107-й, де повноваження консультативно-дорадчого органу РНБО, який має лише координувати та контролювати, нічого подібного немає. Тому “Європейська Солідарність” наголошує на неприйнятності дивовижних ініціатив Зеленського щодо заборони громадянам України оскаржувати рішення РНБО. Це де ви таке в Конституції побачили?”, – наголосив п’ятий президент.

“Щодо права Зеленського ухвалювати політико-правові рішення. В конституції Пилипа Орлика головний принцип – розділення влади і незалежність судової влади. І ви якраз дієте всупереч що конституції Пилипа Орлика 1710 року, що сучасній українській Конституції”, – додав Порошенко.

Він також зауважив, що під виглядом боротьби з олігархами влада насправді намагається взяти під контроль засоби масової інформації, а також “придушити політичну конкуренцію, атакуючи політичних опонентів”.

(На відео – з 32:10)

Як відомо, народні депутати від “Слуги народу” ініціювали законопроєкт, яким пропонують заборонити судам в Україні призупиняти дію санкцій РНБО.

Його ініціаторами є нардепи: Федір Веніславський, Євгенія Кравчук, Мар’яна Безугла, Галина Третьякова, Андрій Мотовиловець, Владлен Неклюдов, Олена Шуляк, Михайло Лаба, Павло Фролов та інші.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, законів України “Про Раду національної безпеки і оборони” та “Про санкції”.

Цими змінами запропоновано встановити, що оскарження в суді рішень, прийнятих РНБО, не зупиняє застосування передбачених ними санкцій. “Заходи забезпечення позову, які застосовує суд, не можуть зупиняти дії спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, застосованих рішеннями Ради національної безпеки і оборони України відповідно до закону “Про санкції”, – також йдеться в тексті законопроєкту.

Тобто йдеться про те, щоб заборонити судам зупиняти рішення РНБО про накладення санкцій до розгляду справи по суті.