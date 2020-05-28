Про це повідомляє прес-служба політичної партії “Європейська солідарність”.

Уточнюється, що на зустрічі були присутні вчений-філософ Євген Бистрицький, директор Національного художнього музею Юлія Литвинець, народний артист Тарас Компаніченко, письменник-казкар Сашко Лірник, кінорежисер Ахтем Сейтаблаєв, директор меморіального комплексу Героїв Небесної сотні Ігор Пошивайло.

За словами Порошенка, відкриття виставки буде пізніше після зняття карантинних обмежень.

“Часто малоросійський влада не поділяє думок інтелігенції України, а творча інтелігенція України не поділяє думок малоросійської влади. Ми не намагалися і не будемо робити нічого політичного. Тому що мова йде про прекрасне. Підкреслюю, що всі ці картини десятки, або може сотні років перебували за межами України. Всі вони зусиллями нашої сім’ї були повернуті в Україну і всі вони є предметом для широкого показу”, – сказав п’ятий президент.

На його думку, кадри штурму музею Гончара співробітниками ДБР тільки додали музею популярності. Водночас Петро Порошенко вважає, що сьогоднішня українська влада “посилює свій наступ на все патріотичне і українське”.

“Не іронічно я сприймаю сьогоднішній обшук в Центрі Довженка. Не іронічно я сприймаю факти, коли з січня з державного бюджету жодної копійки не надійшло в Центр Довженка, а вони прийшли з обшуками. Це спроба пограбувати, або захопити Центр. Думаю, що це дуже небезпечна тенденція, коли всім правоохоронним органам залишили фінансування, а у культури забрали все”, – підкреслив він.

Крім того, Порошенко нагадав, що влада “намагається змінити закон про мову”.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України та поліції прийшли з обшуками до Національного центру Олександра Довженка.