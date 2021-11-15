Про це в Facebook заявив п’ятий президент, лідер “ЄС” Петро Порошенко.

Як сповіщалося, у понеділок, 15 листопада, президент Росії Володимир Путін підписав указ “про надання гуманітарної підтримки населенню окремих районів Донецької та Луганської областей України”.

В указі Путіна зазначено, що рішення про надання підтримки було ухвалено “з метою захисту прав і свобод людини і громадянина, надання гуманітарної підтримки населенню окремих районів Донецької та Луганської областей України та недопущення подальшого зниження рівня життя в умовах економічної блокади, що триває, і погіршення ситуації внаслідок поширення нової коронавірусної інфекції”. Крім цього, документ передбачає визнання дійсними сертифікатів про походження товарів “Л/ДНР” та їхній допуск на ринок на рівних умовах з товарами, виготовленими в російський.

На переконання п’ятого президента, цей указ є “нічим іншим як знущанням”.

“Ляпасом в обличчя всіх тих, хто щиро шукав мирного врегулювання. Викликом для України і всього колективного Заходу. Цілком очевидно, що Путін на цьому зупинятися не збирається”, — заявив Порошенко. “Своїм злочинним указом Путін фіксує нові межі російської гібридної агресії. Кремль прискорює сценарій повзучої анексії окупованих територій Донбасу. Нахабно показує, що йому не потрібне мирне врегулювання — лише повна капітуляція України і Заходу”, — переконаний Порошенко.

Порошенко закликав світ до адекватної відповіді на дії Путіна. Це стосується і ситуації з мігрантами в Білорусі, і непродовження мандату та блокування роботи СММ ОБСЄ, і концентрації військ на українському напрямі.

“Він окреслює нові червоні лінії для Заходу: якщо раніше це стосувалося членства України в НАТО, то сьогодні вже залучення НАТО в Україну. Відповідь світу має бути адекватною наявним викликам. Саме час для посиленої міжнародної присутності і в Україні наших союзників. Саме час для збільшення ціни за російську зухвалість новими санкціями”, — заявив п’ятий президент.

Лідер “ЄС” також привітав заяву міністрів закордонних справ ФРН Хайко Мааса та Франції Жан-Ів ле Дріана на підтримку України.

“На тлі відновлення занепокоєння з приводу переміщення російських військ і техніки поблизу України ми закликаємо Росію виявити стриманість та надати прозору інформацію про свою військову діяльність. Будь-яка нова спроба порушити територіальну цілісність України мала б жахливі наслідки”, – йдеться у заяві.

Порошенко наголосив, що очікує, що цей приклад продовжать інші партнери України.

“Маємо вимагати не лише скасування цього указу, але й повернення захоплених Росією підприємств, відміни російської рублевої зони, скасування рішень про паспортизацію. Слід розуміти, що під гуманітарною риторикою стирчать вуха повзучої економічного аншлюсу українського Донбасу. Поки влада зволікала з визнанням попереджень партнерів про російські маневри на кордоні, Москва все глибше запускає свої щупальця в український суверенітет”, — заявив він.

Також п’ятий президент зазначив, що “саме час для зупинки сертифікації “Північного потоку-2”.