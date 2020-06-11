Про це йшлося під час прес-марафону “Три роки без віз” на телеканал “Прямий”, “5 канал” і “Еспрессо”.

У прямому ефірі журналіст запитав Порошенко про те, як європейські партнери сприймають “те, що відбувається проти нього”, маючи на увазі кримінальне переслідування п’ятого президента.

Порошенко зазначив, сьогодні “знищується українська судова система” і в країні “відсутні верховенство права, демократії, права на гарантований захист, гарантії конституційні”.

Він наголосив, що в цьому сенсі йдеться не тільки про нього. Політик згадав про ситуацію з одеським активістом Сергієм Стерненко, якому повідомили про підозру у вбивстві у справі про напад на нього в 2018 році.

Також Порошенко згадав про підозри нардепу від “Європейської Солідарності” Софії Федині та активістці Марусі Звіробій, пов’язаних з погрозами на адресу Президента Володимира Зеленського, пред’явлених ним після стріму в соцмережах.

Порошенко звернув увагу на справу щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, сказавши, що “троє українських добровольців півроку перебувають за гратами без будь-яких доказів, тому що хтось з’явився на прес-конференцію з цього приводу”.

На думку Порошенка, всі ці факти сигналізують про те, що “влада налякана, влада боїться і не знає, що робити” і “боїться не Порошенко”.

На тлі цього політик вирішив звернутися до влади і безпосередньо до Зеленського з порадою.

“Послухайте, ви мені не ворог, я з вами не борюся. Навпаки, як складно, наша команда готова підставити плече, тому що ми дуже любимо Україну. Мій ворог — агресор, який прийшов до нас зі зброєю. Повірте, це і ваш ворог. Мій ворог — ті, хто прийшли і вбивають українців. Повірте, це і ваші вороги. Коли ви намагаєтеся (ви — влада, може бути, президент не має до цього стосунку) під час жахливої ​​кризи […] відсутність хліба збираєтеся замінити поп-корном… Українці дуже розумна нація і на це вдруге не поведеться. Україну треба об’єднати. Державницькі сили потрібно об’єднати. Спільно, як в 14-му, разом виступити на захист нашої країни. Тоді буде успіх. Це моя порада”, — сказав він.

Нагадаємо, 10 червня в Державному бюро розслідувань (ДБР) повідомили п’ятого Президенту України Петру Порошенку про підозру.

У зв’язку з цим п’ятий Президент України Петро Порошенко порадив нинішньому Главі держави Володимиру Зеленському зателефонувати Віктору Януковичу і дізнатися, чим закінчуються політичні переслідування опозиції.