Порушення на виборах: поліція відкрила 77 кримінальних проваджень

За фактами порушень під час проведення місцевих виборів поліція відкрила 77 кримінальних проваджень та склала понад 200 адмінпротоколів.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За словами Ярового, день виборів загалом пройшов спокійно, проте наразі правоохоронці ще несуть службу, оскільки триває підрахунок голосів.

“Після закриття дільниць надійшло 4375 заяв та повідомлень, складено 224 адміністративних протоколи та розпочато 77 кримінальних проваджень”, — сказав він.

Також Яровий проінформував, що впродовж дня 12 разів “мінували” дільниці Київській, Одеській, Хмельницькій та Вінницькій областях, на 19 дільницях раптово зникало світло, через що виборчий процес пригальмовувати на 3 з них.

Своєю чергою голова Нацполіції Ігор Клименко проінформував, що більшість порушень, про які повідомляли правоохоронцям, були пов’язані з агітацією у день виборів, порушенням таємниці голосування, підкупом виборців та незаконним знищенням документації.

Зокрема, було виявлено так звані “каруселі”.

“Поліція встановила організатора схеми, який налагодив прибуття в столицю 24 мешканців Луганщини. Потягом “Попасна – Київ” ці люди приїхали до столиці, а потім їх централізовано везли в селище Гатне на Київщині. Ми встановили всіх учасників “каруселі”. Організаторам повідомлено про підозру”, — сказав він.

Сітку підкупу виборців виявили у Миколаєві, громадяни, яким заплатили від 1 до 2 тисяч гривень, мали приїхали голосувати у Бучанську міську раду. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Що стосується викрадення бюлетенів у Запоріжжі, виборця, який зробив це, упіймали. Він встиг заповнити 16 з 38 вкрадених бланків.

Крім того, у Житомирській області, де кабінки для голосування зробили з підручних матеріалів, було розпочато кримінальне провадження за порушення таємниці голосування.

Вранці МВС звітувало, що правоохоронці зафіксували схему підкупу виборців на місцевих виборах (так звані каруселі) у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

У звіті ОПОРА про перші порушення зазначаються дострокове голосування та голосування із запізненням, нестача кабінок та урн, недопуск спостерігачів на дільниці. З 12 по 16 годину на 99% виборчих дільниць не було зафіксовано грубих порушень.