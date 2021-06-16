Кабінет Міністрів України скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус COVID-19 або самоізоляцію для українців, котрі повертаються з-за кордону.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року, але водночас встановив на всій території країни “зелений” рівень епідемічної небезпеки, пом’якшивши обмеження.

Скасування вимог про тест і самоізоляцію також зачепить іноземців, котрі мають право постійного проживання в Україні.

Таке послаблення діятиме, допоки Україна перебуватиме в “зеленій” зоні карантину.

“При “зеленому” рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ”, – зазначили в МОЗ.

Водночас іноземцям, котрі не мають посвідки на постійне проживання, при в’їзді в Україну, як і раніше, потрібно обов’язково мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19 та один із наступних документів:

• негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону);

• негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу (не більше як за 72 години до перетину кордону);

• документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

До сьогоднішнього рішення Кабміну діяли правила, згідно з якими українці, а також іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, могли не йти на самоізоляцію при перетині держкордону на в’їзд за наявності: негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведено не більш як за 72 години до перетину держкордону; або експрес-тесту на визначення антигена; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації проти коронавірусу.

У разі ж встановлення на території України іншого рівня епідемічної небезпеки (тобто якщо країна вийде із “зеленої” зони при погіршенні ситуації з COVID-19) українцям та іноземцям з посвідкою на постійне проживання при поверненні з-за кордону потрібно буде пред’явити:

• негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону);

• негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу (не більше як за 72 години до перетину кордону);

• документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання.

“За відсутності таких документів чи довідок особа має пройти самоізоляцію за допомогою застосунку “Вдома” або обсервацію у випадку відмови чи неможливості скористатись цим застосунком”, – уточнили в МОЗ.

У разі встановлення іншої, не “зеленої” зони карантину перетин КПВВ для українців буде безперешкодним “за наявності документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання”.

Якщо такий документ буде відсутній, потрібно буде пройти самоізоляцію за допомогою застосунку “Вдома” або обсервацію.

“Припинити самоізоляцію така особа може відразу, отримавши негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 безпосередньо в пункті тестування на КПВВ”, – зазначили в МОЗ.