Посольство Італії в Москві порадило своїм громадянам подумати про те, чи варто залишатися в РФ.

Про це інформує CNN з посиланням на заяву посольства.

Порада прозвучала на тлі “найостанніших подій у міжнародному середовищі та зростаючих труднощів з повітряним та автомобільним сполученням з РФ”.

У посольстві наголосили, що повітряні перевезення з РФ до Італії та інших країн стають все складнішими.

Там наголосили, що зокрема, спостерігається різке зростання і так високої вартості квитків, що продаються авіакомпаніями в ці дні, і є повідомлення про довгі черги на деяких прикордонних переходах, які з’єднують РФ з деякими сусідніми країнами.

“У зв’язку з закриттям повітряного простору для рейсів з РФ за розпорядженням Європейського Союзу від 27 лютого минулого року всім італійським громадянам, які перебувають у РФ, настійно рекомендується якомога заздалегідь планувати виїзд за кордон”, – зазначили у повідомленні.

Італійців настійно закликали якнайшвидше придбати квитки комерційних авіакомпаній.

Окрім цього, у посольстві також рекомендували відкласти усі поїздки до РФ.

Раніше цього тижня посольство США в Москві опублікувало попередження про небезпеку, в якому знову закликало громадян США негайно залишити територію РФ, поки є варіанти виїзду з країни.