Про це інформує CNN з посиланням на заяву посольства.
Порада прозвучала на тлі “найостанніших подій у міжнародному середовищі та зростаючих труднощів з повітряним та автомобільним сполученням з РФ”.
У посольстві наголосили, що повітряні перевезення з РФ до Італії та інших країн стають все складнішими.
Там наголосили, що зокрема, спостерігається різке зростання і так високої вартості квитків, що продаються авіакомпаніями в ці дні, і є повідомлення про довгі черги на деяких прикордонних переходах, які з’єднують РФ з деякими сусідніми країнами.
“У зв’язку з закриттям повітряного простору для рейсів з РФ за розпорядженням Європейського Союзу від 27 лютого минулого року всім італійським громадянам, які перебувають у РФ, настійно рекомендується якомога заздалегідь планувати виїзд за кордон”, – зазначили у повідомленні.
Італійців настійно закликали якнайшвидше придбати квитки комерційних авіакомпаній.
Окрім цього, у посольстві також рекомендували відкласти усі поїздки до РФ.
Раніше цього тижня посольство США в Москві опублікувало попередження про небезпеку, в якому знову закликало громадян США негайно залишити територію РФ, поки є варіанти виїзду з країни.
- Латвія та Румунія рекомендують своїм громадянам, які зараз перебувають на території РФ, негайно виїхати з країни.
- Міністерство закордонних справ Болгарії закликало своїх громадян залишити територію РФ, рекомендувавши “розглянути можливість виїзду у найкоротший термін”.
- У посольстві Молдови на тлі проведення мобілізації в Російські Федерації нагадали своїм громадянам, що за їхню участь у широкомасштабній війні Росії проти України передбачено кримінальну відповідальність.
- Лише за тиждень на територію ЄС в’їхало майже 66 000 громадян РФ, що на понад 30% більше проти показника минулого тижня.
- Естонська прикордонна охорона в ніч на понеділок упіймала росіянина, який перебрався через прикордонну річку Нарову. Прикордонники стверджують, що він утік від мобілізації. Йому виписали штраф та повернули на батьківщину.
- Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що їхня країна та будь-яка інша не зобов’язані рятувати всіх громадян РФ від мобілізації. На її думку, світ не зобов’язаний надавати прихисток тим росіянам, які донедавна підтримували агресивний напад на Україну.