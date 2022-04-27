Посольство США готується повернутися в Київ

Про це повідомляє пресслужба дипустанови у Twitter.
“Чудово повернутися! Сьогодні представники посольства вирушили до Львова, щоб зустрітися з ключовими партнерами, зокрема Міністерством закордонних справ України. Цей візит став першим кроком до більш регулярних поїздок у найближчому майбутньому. Триває підготовка до якнайшвидшого відновлення роботи у Києві”, — повідомили в посольстві.
Нагадаємо, що в квітні, за даними українського МЗС, роботу у Києві вже відновили 16 іноземних посольств. Проте у посольстві Сполучених Штатів Америки поки що не готові говорити про повернення до столиці України. Як повідомляла на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, Сполучені Штати хочуть відновити роботу в столиці України, проте рішення щодо цього будуть ухвалювати у Держдепартаменті США.
Чудово повернутися! Сьогодні представники посольства вирушили до Львова, щоб зустрітися з ключовими партнерами, зокрема @MFA_Ukraine. Цей візит став першим кроком до більш регулярних поїздок у найближчому майбутньому. Триває підготовка до якнайшвидшого відновлення роботи у Києві. pic.twitter.com/mRlrrJhvDC
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 27, 2022
- Нагадаємо, що Бельгія закрила посольство в Україні після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Однак зараз планує знову відкрити його в Україні.
- Раніше в Естонії заявили про закриття генерального консульства РФ у Нарві та консульського відділу в Тарту. Латвія припиняє роботу російських консульств у містах Даугавпілс та Лієпая. Дипломатичний персонал в країнах оголосили персонами нон-грата.
- Відомо, що Італія висилає 30 російських дипломатів із міркувань безпеки. Аналогічне рішення застосувала Данія щодо 15 послів, яких підозрюють у шпигунстві.
- Також Словаччина вимагає скоротити штаб російських дипломатів на 35 осіб. З огляду на порушення Віденської конвенції посол РФ отримав відповідну ноту.
- Окрім цього Нідерланди, Бельгія, Ірландія та Чехія оголосили, що висилають російських дипломатів зі своїх країн. Причиною для цього стала загроза національній безпеці.