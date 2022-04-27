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Посольство США готується повернутися в Київ

Працівники посольства США в Україні вже повернулись до Львова та наразі готуються до відновлення роботи у столиці.

Середа, 27 квітня 2022, 14:24
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Про це повідомляє пресслужба дипустанови у Twitter.

“Чудово повернутися! Сьогодні представники посольства вирушили до Львова, щоб зустрітися з ключовими партнерами, зокрема Міністерством закордонних справ України. Цей візит став першим кроком до більш регулярних поїздок у найближчому майбутньому. Триває підготовка до якнайшвидшого відновлення роботи у Києві”, — повідомили в посольстві.

Нагадаємо, що в квітні, за даними українського МЗС, роботу у Києві вже відновили 16 іноземних посольств. Проте у посольстві Сполучених Штатів Америки поки що не готові говорити про повернення до столиці України. Як повідомляла на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, Сполучені Штати хочуть відновити роботу в столиці України, проте рішення щодо цього будуть ухвалювати у Держдепартаменті США.

Теги: війна, посольство США в Україні, російська агресія, російсько-українська війна, США, посольство

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