Посольство США готується повернутися в Київ

Працівники посольства США в Україні вже повернулись до Львова та наразі готуються до відновлення роботи у столиці.

Про це повідомляє пресслужба дипустанови у Twitter.

“Чудово повернутися! Сьогодні представники посольства вирушили до Львова, щоб зустрітися з ключовими партнерами, зокрема Міністерством закордонних справ України. Цей візит став першим кроком до більш регулярних поїздок у найближчому майбутньому. Триває підготовка до якнайшвидшого відновлення роботи у Києві”, — повідомили в посольстві.

Нагадаємо, що в квітні, за даними українського МЗС, роботу у Києві вже відновили 16 іноземних посольств. Проте у посольстві Сполучених Штатів Америки поки що не готові говорити про повернення до столиці України. Як повідомляла на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, Сполучені Штати хочуть відновити роботу в столиці України, проте рішення щодо цього будуть ухвалювати у Держдепартаменті США.