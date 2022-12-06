Посольство України на території Данії також отримало небезпечні пакунки. Сьогодні їх отримала також українська дипломатична установа в Румунії.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

“Маємо нові випадки відправлення до наших посольств небезпечних пакетів: сьогодні (6 грудня, – ред.) додалися наші посольства в Румунії та посольство України в Данії. Усіх, хто продовжує відправляти ці пакети, тероризувати наші посольства, прошу розслабитися та не витрачати свій час та гроші на поштові марки. Нічого ви цим не досягнете”, — сказав він.

У Бухаресті (Румунія) небезпечну знахідку виявлено близько 11:00 ранку за місцевим часом. Видання заявило, що на місце події скерували поліцію та піротехнічні групи для проведення конкретних перевірок.

Зазначимо, що до цього лист з вибухівкою надіслали прем’єр-міністру Іспанії Педро Санчесу. Ще “посилку” отримало іспанське оборонне відомство та база військово-повітряних сил. Пізніше у МЗС України підтвердили інформацію про те, що українське посольство в Іспанії отримало конверт із вибухівкою, внаслідок чого постраждав один співробітник.

Також в Іспанії поліція заявляла, що пакунки з вибуховими речовинами надсилали з міста Вальядолід, що на півночі країни. В Іспанії у поштовому відділенні виявили ще три конверти з очима тварин. Пакунки було адресовано дипломатичним установам України.

За словами речника МЗС України Олега Ніколенка станом на 5 грудня було відомо про 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам. Вони розташовані у 12 країнах.