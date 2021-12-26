Про це повідомляє американське агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

“Метою німецької сторони залишається досягнення швидкого відродження Нормандського формату із залученням України, Росії, Франції та Німеччини”, – повідомило джерело в уряді Німеччини.

При цьому лідер СДПН Рольф Мутценіч заявив що партія не “наївна” та добре знає, з ким має справу, додаючи, що залучення до переговорів може допомогти деескалації ситуації в Україні.

Критики часто звинувачують Німеччину в підігруванні Росії через потребу у російському газі. У Берліні стверджують, що “Північний потік-2” не є політичним і буде лише одним із кількох трубопроводів, що транспортують російський газ до Європи.

Також два джерела в уряді Німеччини повідомили, що Берлін більше, ніж Вашингтон, сумнівається в бажанні Росії знову напасти на Україну.