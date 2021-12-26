Про це повідомляє американське агентство Reuters із посиланням на власні джерела.
“Метою німецької сторони залишається досягнення швидкого відродження Нормандського формату із залученням України, Росії, Франції та Німеччини”, – повідомило джерело в уряді Німеччини.
При цьому лідер СДПН Рольф Мутценіч заявив що партія не “наївна” та добре знає, з ким має справу, додаючи, що залучення до переговорів може допомогти деескалації ситуації в Україні.
Критики часто звинувачують Німеччину в підігруванні Росії через потребу у російському газі. У Берліні стверджують, що “Північний потік-2” не є політичним і буде лише одним із кількох трубопроводів, що транспортують російський газ до Європи.
Також два джерела в уряді Німеччини повідомили, що Берлін більше, ніж Вашингтон, сумнівається в бажанні Росії знову напасти на Україну.
- Раніше німецька амбасадорка Анка Фельдгузен в електронному зверненні до громадян ФРН, котрі проживають в Україні, заявила, що початок великомасштабної воєнної операції Росії проти України є малоймовірним. Оскільки про це свідчить зниження темпів нарощування військових сил на кордоні.
- До цього влада Німеччини заявила про готовність до будь-яких моделей діалогу з Москвою стосовно ситуації в Україні. Проте, найрезультативнішим там вважають “нормандський формат”.
- Також очільники міністерств оборони Німеччини та Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику.
- При цьому ЄС заявили, що Російська Федерація продовжує використовувати енергетичні ресурси як інструмент політичного впливу на ЄС. Це відбувається на тлі нарощування російських військ на українському кордоні у поєднанні з ескалацією загроз і підривними діями, спрямованими проти України.
- Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Захід повинен відповісти Росії силою, а не примиренням і закликав світову спільноту підтримати Україну в її боротьбі за суверенітет. Також він повідомив, що Україна продовжуватиме реформи на шляху до членства у НАТО, попри вимоги та погрози Російської Федерації.