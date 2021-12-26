Радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Плотнер та російський переговорник з питань України Дмитро Козак домовилися зустрітися на початку січня 2022 року. Німеччина прагне зниження напруженості та хоче реанімувати нормандський формат за участю Росії, України, Франції та ФРН.

Про це повідомляє американське агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

“Метою німецької сторони залишається досягнення швидкого відродження Нормандського формату із залученням України, Росії, Франції та Німеччини”, – повідомило джерело в уряді Німеччини.

При цьому лідер СДПН Рольф Мутценіч заявив що партія не “наївна” та добре знає, з ким має справу, додаючи, що залучення до переговорів може допомогти деескалації ситуації в Україні.

Критики часто звинувачують Німеччину в підігруванні Росії через потребу у російському газі. У Берліні стверджують, що “Північний потік-2” не є політичним і буде лише одним із кількох трубопроводів, що транспортують російський газ до Європи.

Також два джерела в уряді Німеччини повідомили, що Берлін більше, ніж Вашингтон, сумнівається в бажанні Росії знову напасти на Україну.