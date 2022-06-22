Про це пише Politico.
Прем’єр-міністр наголосив, що покладає відповідальність за усунення його уряду на російського посла у Софії. Окрім цього, він звинуватив РФ у впливі на парламент через депутатів з ультраправої партії “Возраждане”.
“Це голосування – це один крихітний крок на дуже довгому шляху, що попереду нас. Я обіцяю, що ми продовжимо боротьбу за повернення країни, і колись у нас буде Болгарія без ляльководів, без мафії — нормальна європейська країна”, — заявив Петков.
Голосування про недовіру спровокував колишній ведучий телевізійного ток-шоу, який став політиком Славі Трифонов, котрий раптово вивів свою партію “Є такі люди” з чотирипартійної коаліції. Трифонов зазначив, що у нього є розбіжності щодо бюджету, і він звинуватив Петкова в занадто м’якій позиції щодо дозволу Північній Македонії почати переговори про вступ до ЄС.
Водночас частина депутатів від партії Трифонова перейшла на бік Петкова, заявивши, що їхня власна партія на боці мафії. Трифонов назвав звинувачення “абсурдними”.
У Politico наголосили, що Петков має змогу створити нову парламентську коаліцію. Якщо це не вдасться, буде оголошено нові парламентські вибори – четверті з квітня 2021 року.
- Нагадаємо, на тлі погіршення відносин з Болгарією, одним з найпалкіших союзників РФ у Європейському Союзі, російська влада спостерігає неочікувану для себе поступову поразку в російсько-українській війні.
- У квітні у “Газпромі” заявили про тимчасове припинення постачання газу до Польщі та Болгарії. Такий крок викликав занепокоєння, що РФ спробує скоротити постачання газу й до інших країн Європи.
- Припинення постачання російського газу не стало несподіванкою для уряду Болгарії. Прем’єр-міністр Кирил Петков назвав дії “Газпрому” шантажем, на який країна не піддасться.
- Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн відреагувала на заяву російської компанії “Газпром” щодо припинення постачань газу Польщі та Болгарії, назвавши це черговою спробою РФ використати газ як інструмент шантажу.
- Пізніше Болгарія заявила, що ніколи не буде вести переговори з російською газовидобувною корпорацією “Газпром”. Адже РФ в односторонньому порядку призупинила постачання газу попри те, що контракт з компанією закінчується в кінці року.
- Раніше парламент Болгарії ухвалив рішення щодо надання гуманітарної, фінансової та військово-технічної допомоги Україні. За проголосували 200 депутатів з чотирьох партій коаліції, і лише 16 депутатів — проти.