22 червня парламент Болгарії виніс вотум недовіри уряду Кирила Петкова, за рішення проголосували 123 з 239 депутатів. Прем'єр-міністр Кирил Петков звинуватив у цьому РФ та організовану злочинність у країні.

Про це пише Politico.

Прем’єр-міністр наголосив, що покладає відповідальність за усунення його уряду на російського посла у Софії. Окрім цього, він звинуватив РФ у впливі на парламент через депутатів з ультраправої партії “Возраждане”.

“Це голосування – це один крихітний крок на дуже довгому шляху, що попереду нас. Я обіцяю, що ми продовжимо боротьбу за повернення країни, і колись у нас буде Болгарія без ляльководів, без мафії — нормальна європейська країна”, — заявив Петков.

Голосування про недовіру спровокував колишній ведучий телевізійного ток-шоу, який став політиком Славі Трифонов, котрий раптово вивів свою партію “Є такі люди” з чотирипартійної коаліції. Трифонов зазначив, що у нього є розбіжності щодо бюджету, і він звинуватив Петкова в занадто м’якій позиції щодо дозволу Північній Македонії почати переговори про вступ до ЄС.

Водночас частина депутатів від партії Трифонова перейшла на бік Петкова, заявивши, що їхня власна партія на боці мафії. Трифонов назвав звинувачення “абсурдними”.

У Politico наголосили, що Петков має змогу створити нову парламентську коаліцію. Якщо це не вдасться, буде оголошено нові парламентські вибори – четверті з квітня 2021 року.