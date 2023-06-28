28 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас у Брюсселі зазначив, що Альянс повинен дати потужний сигнал про те, що готовий захищати кожен дюйм своєї території на тлі повідомлень про переміщення російської групи найманців до РБ. Натомість глава естонського уряду переконана, що вступ України до НАТО забезпечить стабільний мир на континенті.

Джерело: PolskieRadio

Столтенберг наголосив, що Альянс посилає чіткий сигнал будь-якому потенційному агресору, включно з Москвою та Мінськом, що готовий захищати кожен дюйм території НАТО від будь-якої загрози.

Тому ми збільшуємо свою присутність, ми посилимо оборонну співпрацю під час Вільнюського саміту та будемо стежити за тим, що відбувається з філіями групи “Вагнер”, – заявив генсек НАТО.

Тоді як прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас переконана, що присутність України в НАТО потрібна для миру.

Постійний мир у Європі може настати, якщо ми ліквідуємо сірі зони в нашій системі безпеки. Вони є розсадником нестабільності та війни. Досвід моєї країни показує, що членство в НАТО є найбезпечнішим, найдешевшим і найкращим способом стримування РФ”.

Вона також додала, що повномасштабна війна РФ проти України довела, що єдине, що може завершити спіраль агресії проти сусідів Росії, – це членство в НАТО.

28 червня після зустрічі деяких союзників Альянсу, організованої перед самітом у Вільнюсі, Столтенберг повідомив про подальше зміцнення зв’язків між Альянсом та Україною. Він акцентував на необхідності продовження підтримки Києва та висловив сподівання, що Вільнюський саміт Альянсу дасть Україні чіткий сигнал.

Саміт НАТО відбудеться 11 і 12 липня у Вільнюсі.

Зауважимо, 27 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував занепокоєння країн, що межують з Білоруссю, стосовно переміщення військ ПВК “Вагнер”, наголосивши, що поки рано говорити про будь-які наслідки.

Своєю чергою, перед вильотом на консультації до Гааги президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що під час зустрічі лідери обговорюватимуть зокрема збільшення витрат на оборону в НАТО, зміцнення східного флангу, та шлях України до членства в Альянсі.