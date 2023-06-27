Перед вильотом на консультації до Гааги президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що під час зустрічі лідери обговорюватимуть зокрема збільшення витрат на оборону в НАТО, зміцнення східного флангу, та шлях України до членства в Альянсі.

Джерело: PolskieRadio

Дуда озвучив очікування від саміту НАТО у Вільнюсі, наголосивши, що зустріч Північноатлантичного альянсу має призвести до зміцнення “нашої частини Європи”.

У Гааги глава Польщі проведе консультації напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, зокрема з прем’єр-міністром Королівства Нідерландів, генеральним секретарем НАТО та президентами Румунії та Литви.

Він також наголосив, що спільно з главами Румунії та Литви представлять “свою позицію колегам із Західної Європи”. Обговорюватимуть найважливіші теми, все в напрямку зміцнення безпеки східного флангу.

“Ми хочемо, щоб цей саміт, який відбудеться у наших литовських сусідів у Вільнюсі, був найкращим для нас та зміцнив безпеку в нашій частині Європи та НАТО”, – зазначив Дуда.

Він також зауважив, що наразі триває передислокація російських військ, зокрема найманців ПВК “Вагнер” до Білорусі. І назвав це негативним сигналом для Польщі, який керівництво країни хоче надіслати союзникам. Глава Польщі нагадав про рішення саміту НАТО в Мадриді щодо “швидкого реагування, оборонних планів, передислокації армійців і збільшення сил батальйонних груп”, дислокованих у цій частині Європи.

Зауважимо, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.

Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.

Окрім цього, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство “повністю підтримає”, якщо Україна зможе пройти через спрощену процедуру вступу до НАТО.

22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію стосовно політичних наслідків агресії РФ проти України.