Ашраф Гані, президент Афганістану, який залишив країну після захоплення столиці бойовиками “Талібану”, заявив, що його хотіли вбити.

Про це він повідомив у відеозверненні.

За його словами, таліби та невідомі іноземці вдерлися у президентський палац та шукали його, щоб убити.

“Через короткий час після того, як мене змусили покинути Кабул, таліби й невідомі особи, які не знали мовами нашої країни, вдерлися в Арг (президентський палац, – ред.). Вони ходили по кабінетах і шукали мене. Метою було повторення тієї ганебної події, яка сталася 25 років тому в Афганістані (ймовірно, йдеться про долю Мохаммада Наджибулли, якого жорстоко убили в 1996 році в Кабулі, – ред.)”, – заявив Гані.

Він наголосив, що вимушено покинув Кабул, щоб не допустити кровопролиття і руйнувань.

“Якби я залишився, я став би свідком кровопролиття і руйнувань Кабулу, тому що таліби і їх зовнішні та внутрішні партнери ясно заявили, що поки я буду там, то вони не бачать мирного шляху”, – заявив Гані.

Президент Афганістану закликав жителів не вірити тим, хто каже, що “президент продав їх, і втік заради своїх фінансових інтересів чи порятунку життя”.

Крім того, Гані відповів на чутки про нібито викрадення грошей з державної скарбниці. За його словами, втеча з Афганістану відбулася раптово. Він не встиг забрати навіть особисті речі. Тому інформація про пограбування державної скарбниці, за його словами, не відповідає дійсності.

“Я був вимушений залишити країну в таких умовах, що навіть не мав можливості змінити капці на туфлі. Я не зміг вивезти з собою найдорожче багатство у моєму житті: книги, записи та особистий лептоп. У мене не було ніяких можливостей обговорити виїзд з країни з міжнародними силами, що перебувають в країні, і це сталося стрімко під тиском співробітників безпеки. Я був змушений покинути батьківщину в одному костюмі. Подробиці, дасть Бог, я повідомлю пізніше”, – пообіцяв він.

Гані підтвердив, що наразі знаходиться в Об’єднаних Арабських Еміратах й консультується щодо повернення в Афганістан задля “спільної боротьби для забезпечення справедливості, влади афганців”.

Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.