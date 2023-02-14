Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Сі зазначив своєму іранському колезі, що КНР підтримуватиме Іран у захисті його інтересів з метою належного розв’язання ядерної проблеми. Китай був частиною групи країн, які домовилися про угоду 2015 року разом зі США та Іраном. Але Вашингтон, який вийшов з угоди у 2018 році за Дональда Трампа, став все більш байдужим до долі домовленості.
Китай також пообіцяв імпортувати більше сільськогосподарської продукції з Ірану та співпрацювати у реалізації проєктів “Один пояс, один шлях”.
Для Пекіна Іран є корисним фоном, оскільки в США зростає гнів через китайську повітряну кулю, яку адміністрація Байдена назвала частиною масштабної програми шпигунства. Китаю та Ірану “не потрібно спостерігати” за ставленням Заходу, повідомляє Global Times, додаючи, що відносини Пекіна та Тегерана зміцнилися “користуючись з подолання втручання та саботажу з боку США”.
Раїсі заявив, що хоче зміцнити зв’язки Ірану з Китаєм і Росією. Для Китаю нафта була життєво важливою. Китайський імпорт іранської нафти зріс у грудні в середньому до рекордних 1,2 мільйона барелів на день, що більше ніж на 130% проти року раніше, згідно зі звітом минулого місяця лондонської компанії Vortexa.
Після зустрічі глав двох держав офіційні особи Китаю та Ірану підписали 20 угод про співпрацю, зокрема щодо врегулювання криз, туризму, комунікаційних та інформаційних технологій.
Крім того, Іран сподівається підписати транспортні контракти на суму 12 мільярдів доларів, включаючи високошвидкісне залізничне сполучення між Тегераном і північним містом Мешхед, а також інвестиції в міжнародний аеропорт імені Імама Хомейні в столиці.
Напередодні своєї поїздки до Пекіна Раїсі звернувся до енергетичних потреб Китаю, пообіцявши зміцнити двосторонні відносини. Великі запаси нафти в Ірані та низькі витрати на виробництво можуть допомогти зміцнити партнерство між двома країнами, написав він у People’s Daily, рупорі Комуністичної партії Китаю.
Старі друзі – найкращі партнери для майбутньої співпраці”, – зазначив Раїсі.
Уряд Ірану сподівається, що ця поїздка допоможе прискорити реалізацію 25-річної угоди про співпрацю в економіці та безпеці, укладеної з Китаєм у 2021 році. Угода передбачала інвестиції у мільярди доларів у такі проєкти, як ядерна енергетика, порти, залізниці, військові технології та нафтогазові проєкти, але наразі мало що матеріалізувалося.
Ще одна мета поїздки – пом’якшити напругу, спричинену візитом Сі до Саудівської Аравії в грудні, який викликав негативну реакцію в Ірані.
Китай і Саудівська Аравія “погодилися з необхідністю зміцнення спільного співробітництва для забезпечення мирного характеру ядерної програми Ірану”, йдеться у спільній декларації обох країн. У той час речник МЗС Ірану Насер Канаані атакував цю заяву, заявивши, що Тегеран “не допускає жодного втручання у свою технологічну та оборонну політику та програми”.
Поїздка Сі до Саудівської Аравії стала “масованим ударом” по Ірану, сказав політичний співробітник Bourse and Bazaar Foundation Якопо Скіта, лондонського аналітичного центру, який зосереджується на економічній дипломатії. Керівництво Ірану поставило під сумнів те, чи переходить Китай від нейтральної позиції на Близькому Сході до позиції, яка є більш “про-Саудівською”, і таке враження Пекін зараз хоче це виправити.
Іран зіштовхнувся зі зростаючим міжнародним тиском через придушення протестів всередині країни, роль постачальника безпілотників для Росії під час вторгнення в Україну та загальмування переговорів щодо своєї ядерної програми.
Ситуація не є чудовою, — зазначив Скіта. Іран спробує показати світові, що Китай все ще на його боці”.
США, тим часом намагаються загальмувати життєво важливу торгівлю Ірану з Китаєм. Вашингтон розглядає можливість введення санкцій проти незалежних нафтопереробників Китаю, які є основними покупцями іранської сирої нафти, кажуть посадовці, знайомі з обговореннями.
Ці офіційні особи раніше заявляли, що Сполучені Штати також обговорюють нові обмеження для китайських компаній, котрі виготовляють камери спостереження щодо продажів іранським силам безпеки, оскільки іранська влада все більше покладається на цю технологію для придушення протестів.
- 30 січня у російському МЗС заявили, що їхня країна хоче вивести відносини з Китаєм на “новий рівень” і з нетерпінням чекає особистих переговорів з керівництвом Пекіна. В РФ запевнили, що китайський дипломат Ван І відвідає Москву в лютому.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін в останні місяці намагався публічно дистанціювати Пекін і Москву, оскільки Росія зазнає поразки у війні проти України. Однак поза дипломатичними виступами Сі на практиці поглиблює свою довгострокову ставку на Росію.
- Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс сказав, що повномасштабна російсько-українська війна та провал початкового плану РФ у ній, викликали занепокоєння у президента КНР Сі Цзіньпіна.
- Торгівля США з Китаєм зростає, попри ескалацію напруженості у сфері національної безпеки зокрема через такі питання, як збита минулого тижня китайська повітряна “куля-розвідник”.
- Японія планує обмежити експорт передового обладнання для виробництва напівпровідників до Китаю. Рішення можуть ухвали вже навесні.
- Попри міжнародні санкції, Китай продовжує постачати РФ технології, зокрема частини винищувачів, необхідні для ведення повномасштабної російсько-української війни.
- 31 січня Сполучені Штати Америки наклали нові торговельні обмеження на сім іранських компаній за виробництво безпілотників, які Росія використовує для завдання ударів по обєктам критичної інфраструктури в Україні.