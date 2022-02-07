Президент Польщі Анджей Дуда запропонував запросити Україну до Мадриду перед літнім самітом НАТО. На ньому мають визначити подальшу діяльність Північноатлантичного альянсу на найближче десятиріччя.

Про це повідомив Анджей Дуда на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. На думку польського президента, у такий спосіб Альянс має показати, що Україну “не кидають напризволяще”. “Що стосується майбутнього саміту НАТО. Я запропонував генеральному секретарю провести зустрічі Україна-НАТО і Грузія-НАТО. Я вважаю, що ми повинні запросити Грузію на зустріч глав держав НАТО і на таку ж зустріч запросити Україну, — заявив Дуда.

На літньому саміті затвердять оновлену стратегічну концепцію НАТО 2030. ЇЇ почали розробляти після Лондонського саміту у 2019 році, де президент Франції Емманюель Макрона заявив про “смерть мозку НАТО”. Останню Стратегічну концепцію прийняли ще у листопаді 2010 року. На сьогодні вона перестала бути актуальною через напад Росії на Україну у 2014. На порядку денному тепер питання про присутність НАТО на Східному фланзі.

Раніше президент Володимир Зеленській обговорював із генсеком НАТО можливу участь української делегації в червневому саміті. Тоді Єнс Столенгберг закликав Росію до негайної деескалації й відкинув вимоги щодо ключових принципів, як нерозширення блоку на країни Східної Європи. Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак під час бесіди, організованої Atlantic Council, заявив, що Україна сподівається почути на мадридському саміті конкретні терміни вступу до НАТО.

Альянс у січні запросив Україну та інших партнерів долучитися до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року. За словами віцепрем’єрки з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, пропозиції України до концепту будуть базуватися на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх майже восьми років. Також очікується, що концепція дасть стратегічну ясність щодо відносин Україна-НАТО до 2030 року. Після чого документ генеральний секретар запропонує головам держав та урядів Альянсу на червневому саміті.