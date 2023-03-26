Президент Сербії Олександр Вучич зазначив, що очікує на прискорений вступ України до Європейського Союзу на тлі повномасштабної війни. Також він заявив про великі зміни і що "певні рішення були прийняті".

Про це глава Сербії заявив в інтерв’ю Pink TV.

Вучич поділився, що “великий поворот України на європейський шлях” може відбутися вже у червні 2023 року.

Він сподівається, що будуть прийняті рішення про терміновий початок переговорів і вступ України до ЄС, оскільки починається конкурс на главу НАТО.

А також США створюють особливий блок, не малий. Це будуть Польща, країни Балтії та Україна — країни, які більші за Францію та Німеччину. Стає зрозуміло, що вони стануть найпотужнішими в Європі та під прямим керівництвом США”, – пояснив Вучич.

За його словами, Україні буде “нелегко” виграти РФ у військовому сенсі, тому Київ “сподівається набрати великий імпульс на своєму європейському шляху”. Окрім цього, президент Сербії нагадав, що здогадувався про “складний час” для Європи після зустрічі з президентом РФ у Сочі.

Не тому, що Путін мені щось сказав, я просто розумів, що станеться в Україні”, – пояснив Вучич.

За його словами, в Європі буде зміна політичної карти. Він додав, що Сербія має дедалі тісніші відносини з Угорщиною, і хоче позиціювати себе як центральну країну.

Зауважимо, 13 березня міністр економіки Сербії Раде Башта запропонував якнайшвидше запровадити санкції проти Росії, зауваживши, що його “країна перебуває під величезним тиском”.

Окрім цього Вучич зазначив, що бореться з “важким рішенням”. На його думку, настав час переосмислити відмову Сербії приєднатися до західних санкцій проти Росії.

Водночас президент Сербії заявив, що виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна матиме негативні наслідки. На його думку, це лише продовжить війну в Україні.