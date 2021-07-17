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Прихильник Трампа заявив, що твердження про «крадіжку виборів» підтвердяться 13 серпня

Генеральний директор MyPillow Майк Лінделл і прихильник експрезидента США Дональда Трампа заявив, що твердження про "крадіжку результатів виборів" підтвердяться 13 серпня.

Субота, 17 липня 2021, 09:10

Про це повідомляє американське інтернет-видання The Huffington Post.

Лінделл зробив сумнівне пророцтво на консервативному телеканалі Worldview Weekend Broadcast Network.

“До ранку 13 серпня про це буде говорити весь світ”, – сказав він.

При цьому, Лінделл не став роздумувати про те, що трапиться з людьми, імовірно, відповідальними за “крадіжку” результатів виборів, які насправді не були вкрадені.

“Прямо зараз найбільше занепокоєння викликає зрив цих виборів. Дональд Трамп переміг. Я маю на увазі, це досить просто”, – додав він.

Він також передбачив, що буде багато сенаторів, які зіткнуться зі змінами в підсумкових результатах голосування.

Обіцянка Лінделла, що Трамп повернеться в Білий дім, може бути кошмаром для людей, які не можуть повірити, що непопулярний президент програв вибори.

Експерти жартують, що “точно так же, як акули не можуть відростити ноги по команді і вийти на сушу”, у Верховного суду немає механізму скасування президентських виборів.

Користувачі Twitter також турбуються, що помилкові твердження Лінделла можуть надихнути інших людей, відірваних від реальності.

Деякі передбачили велике розчарування для тих, хто вірить в помилкові твердження Лінделла.

Вибори у США

Нагадаємо,14 грудня колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у США.

За Байдена проголосували 306 виборників, а за чинного президента США Дональда Трампа – 232. Для перемоги необхідно було отримати 270 голосів виборників.

Суд у штаті Техас не підтримав позов члена Палати представників США, республіканця Луї Гомерта і його однопартійців, які просили дозволити віцепрезидент Майку Пенсу відхилити голоси колегії виборників, котрі визнали перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Віцепрезидент Майкл Пенс відмовився переглядати результати президентських виборів, в яких перемогу здобув Джо Байден.

Обраний президент Джо Байден після того, як Колегія виборників підтвердила його перемогу на виборах, у своїй промові заявив, що “верховенство закону, наша Конституція і воля народу перемогли” над спробами Дональда Трампа оскаржити результати.

Теги: вибори в США, вибори президента США, голосування, Джо Байден, Дональд Трамп, крадіжка

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