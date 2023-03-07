Учасники акції під стінами парламенту Грузії знесли металеву загорожу під законодавчим органом з боку проспекту Руставелі. 7 березня парламент Грузії у прискореному режимі підтримав законопроєкт про "іноагентів". Одразу після цього відбулись перші сутички між протестувальниками та силовиками.

Про це інформує “Ехо Кавказу”.

Протестувальники дісталися центральних залізних воріт парламенту, де мобілізовано спецназ.

Поліція продовжує використовувати проти мітингувальників сльозогінний газ та водомети. Учасники акції не розходяться.

7 березня парламент Грузії у прискореному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”. За це проголосували 76 депутатів, проти – 13. Проєкт закону внесли представники руху “Сила народу”, підтримали члени правлячої партії “Грузинська мрія”.

У Посольстві США у Тбілісі зазначили, що дотримання цих законів нашкодить відносинам Грузії з її стратегічними партнерами.

Згодом під стінами парламенту розпочалась акція протесту, біля будівлі відбулися сутички між поліцією та учасниками. Протистояння почалося після того, як лідери закликали учасників акції переміститися до всіх трьох входів будівлі парламенту. Силовики застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та водомети. Протестувальники не розходяться.

Своєю чергою, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до нації. Вона підтримала учасників демонстрації, котрі протестують під стінами парламенту та закликала уряд відмовитися від ухвалення закону про “іноагентів”.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що посилання народу Грузії, уряду Грузії, населенню та урядам усього світу полягає в тому, що Сполучені Штати підтримують усіх тих, хто мирно висловлює свої універсальні права.