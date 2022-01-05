Про це повідомляє місцеве інтернет-видання Orda.Kz.
Біля будівлі зібралися тисячі протестувальників. Вони палили багаття, щоб зігрітися. Мітингувальники відучора вимагають вийти акіма області.
Водночас поліцейські Актобе заявили, що вони з народом і нікого не затримують.
Тим часом у центральній частині Алмати сьогодні сталися сутички між мітингувальниками і поліцією.
Горит прокуратура Алматы #Казахстан pic.twitter.com/kgFUiSXgIj
— ⚡Улан Джумаков (@UDzhumakov) January 5, 2022
Як пишуть ЗМІ, знову вибухають світлошумові гранати, ними “охоронці порядку” закидають протестувальників.
Все по методичке беларуских разгонов 2020
А так протесты в Алматы выглядят со стороны силовиков. Людей массово забрасывают светошумовыми гранатами #Казахстан pic.twitter.com/ORPqImOyHh
— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) January 5, 2022
Очевидці повідомляють, що проїхали близько десятка військових вантажівок. Вони підвозять ящики зі світлошумовими гранатами.
У комендатурі Алмати повідомили, що в центрі міста триває операція із забезпечення правопорядку, жителів міста просять утриматися від прогулянок.
- Нагадаємо, президент Касим-Жомарт Токаєв постановив розпустити уряд Казахстану. Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме міністр фінансів Аліхан Смайлов.
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Казахстані третій день протестують через підвищення цін на скраплений газ. Стихійні протести переросли у зіткнення з поліцією. Мешканці столиці Казахстану Нур-Султан колоною пройшли містом. Вони вигукували гасло “Старий, йди!” із закликом до Назарбаєва піти з політики.
Масовими акції виявилися також в Атирау, де на вулиці вийшли понад п’ять тисяч осіб. На протести зібралися і жителі Шимкента, Талдикоргана, Кизилорди. У Караганді присутні говорили, що уряд має піти у відставку, а вибори мають відбуватися справедливо, оскільки за останні 30 років нічого не змінилось.
- У колишній столиці та найбільшому місті Казахстану Алмати поліція затримала близько 150 учасників акцій протесту. Люди вимагають зниження цін на газ та виходу з політики експрезидента Нурсултана Назарбаєва.
- У Казахстані третій день протестують через підвищення цін на скраплений газ. Стихійні протести переросли у зіткнення з поліцією.
- Через масові протести в Алмати (Казахстан) президент країни Касим-Жомарт Токаєв доручив запровадити на 180 днів державне регулювання цін на зріджений газ, бензин та дизель.
- 23 грудня сенат Казахстану ухвалив поправки до Кримінального кодексу, що повністю забороняють смертну кару як покарання за злочини. Поправками вилучається страта з усіх статей Кримінального кодексу країни.
- Pandora Papers: журналісти дізналися про таємні активи Путіна, Алієва та Назарбаєва.