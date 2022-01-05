У Казахстані попри розпуск уряду продовжуються протести. Мітингарі штурмують будівлю акімату (міської адміністрації) міста Актобе, в Алмати під час сутичок підпалили будівлю прокуратури.

Про це повідомляє місцеве інтернет-видання Orda.Kz.

Біля будівлі зібралися тисячі протестувальників. Вони палили багаття, щоб зігрітися. Мітингувальники відучора вимагають вийти акіма області.

Водночас поліцейські Актобе заявили, що вони з народом і нікого не затримують.

Тим часом у центральній частині Алмати сьогодні сталися сутички між мітингувальниками і поліцією.

Як пишуть ЗМІ, знову вибухають світлошумові гранати, ними “охоронці порядку” закидають протестувальників.

Все по методичке беларуских разгонов 2020 А так протесты в Алматы выглядят со стороны силовиков. Людей массово забрасывают светошумовыми гранатами #Казахстан pic.twitter.com/ORPqImOyHh — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) January 5, 2022

Очевидці повідомляють, що проїхали близько десятка військових вантажівок. Вони підвозять ящики зі світлошумовими гранатами.

У комендатурі Алмати повідомили, що в центрі міста триває операція із забезпечення правопорядку, жителів міста просять утриматися від прогулянок.