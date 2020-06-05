Про це йдеться в матеріалі міжнародного журналістського проєкту Bellingcat.
Як повідомлялося раніше, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Незабаром протести почалися по всій країні.
У багатьох містах акції протесту переросли в масові заворушення. У деяких штатах поліція та місцеві чиновники вводили комендантську годину та придушували протести, використовуючи сльозогінний газ, гумові кулі, перцеві балончики та кийки.
Чималу роль у висвітленні протестів відіграють журналісти, чиї права в США захищені Першою поправкою Конституції. Однак під час хвилі протестів проти расизму та поліційної агресії самі журналісти також неодноразово ставали жертвами насильства з боку офіцерів.
Bellingcat зробили підбірку фото та відео, на яких відображені арешти журналістів, насильство щодо них або моменти залякування співробітників преси, а також поспілкувалися в постраждалими, щоб дізнатися додаткову інформацію.
Photo-journalist hit by less lethal marker round in face.
H/t @daphnetoli https://t.co/oSMm421I6r
— Nick Waters (@N_Waters89) May 30, 2020
Incident 21: multiple journalist pepper sprayed despite identifying themselves as journalists. I believe in Minneapolis.
H/t @honhow https://t.co/Inkdc5B7w2
— Nick Waters (@N_Waters89) May 31, 2020
В результаті у треді в Twitter було зібрано близько 150 окремих випадків насильства щодо журналістів. В добірку не увійшли інциденти, коли насильство до журналістів проявляли протестувальники.
“Це пов’язано з тим, що поліцейські мають знати про свободу преси під час акцій протесту і про те, як її захищати. У будь-якому разі, поліція повинна захищати журналістів від іншого насильства, з яким вони можуть зіткнутися під час протесту”, — зазначили журналісти.
Детально вивчивши наявні фото та відео інцидентів, Bellingcat визначили точне місце розташування журналістів в момент нападів. На основі цих даних було створено інтерактивну карту.
Найбільшу кількість інцидентів зафіксовано у Міннеаполісі, де Джордж Флойд був убитий.
І в Вашингтоні — в районі Білого дому.
“В цілому ми заархівувати 140 інцидентів за участю щонайменше 157 журналістів, і ми будемо продовжувати відслідковувати і позначати на карті ці інциденти допоки вони будуть відбуватися”, — наголосили Bellingcat.
Також в проєкті нагадали, що за весь 2019 рік у США було зафіксовано 150 випадку порушення свободи преси. Таким чином, число інцидентів за тиждень протестів перевищила кількість зафіксованих за весь минулий рік.
- 4 червня в Міннеаполісі (США) відбулася церемонія прощання з Джорджем Флойдом.
- Станом на 5 червня понад 100 правоохоронців були поранені під час протестів. Понад 10 тисяч учасників протестів заарештовано.
- Генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що іноземні сили, а також екстремістські угруповання використовують протести в зв’язку зі смертю Джорджа Флойда в своїх інтересах.