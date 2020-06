Про це йдеться в матеріалі міжнародного журналістського проєкту Bellingcat.

Як повідомлялося раніше, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.

28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Незабаром протести почалися по всій країні.

У багатьох містах акції протесту переросли в масові заворушення. У деяких штатах поліція та місцеві чиновники вводили комендантську годину та придушували протести, використовуючи сльозогінний газ, гумові кулі, перцеві балончики та кийки.

Чималу роль у висвітленні протестів відіграють журналісти, чиї права в США захищені Першою поправкою Конституції. Однак під час хвилі протестів проти расизму та поліційної агресії самі журналісти також неодноразово ставали жертвами насильства з боку офіцерів.

Bellingcat зробили підбірку фото та відео, на яких відображені арешти журналістів, насильство щодо них або моменти залякування співробітників преси, а також поспілкувалися в постраждалими, щоб дізнатися додаткову інформацію.

Photo-journalist hit by less lethal marker round in face.

Incident 21: multiple journalist pepper sprayed despite identifying themselves as journalists. I believe in Minneapolis.

H/t @honhow https://t.co/Inkdc5B7w2

— Nick Waters (@N_Waters89) May 31, 2020