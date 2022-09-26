Протягом доби українські армійці знищили чотири ворожих дрони Shahed-136

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування “Південь” Повітряних Сил Збройних Сил України знищили чотири безпілотники-камікадзе Shahed-136, які атакували Одещину.

У пресслужбі зауважили, що один із баражуючих боєприпасів українські армійці “приземлили” близько 2-ї ночі. Ще три Shahed-136 атакували Одесу ближче до 22.00 години. Усі три дрона-камікадзе теж були знищені силами та засобами зенітників повітряного командування “Південь”.

Ввечері 26 вересня в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. Місцеві ЗМІ інформували про вибухи у місті.

Раніше в ОК “Південь” зазначали, що слід зважати на обов’язкові заходи безпеки через ймовірність атак дронами-камікадзе. Зазначено, що безпілотники мають звук, який схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Під час можливої атаки порадили триматися далі від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.

Протягом 25 вересня Збройні сили України ліквідували 500 одиниць живої сили ворога. Кількість убитих загарбників станом на 26 вересня перевищила 57 тисяч.

Довідка. Shahed 136 – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км.