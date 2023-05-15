Про це повідомляє Deutsche Welle.
Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ захопили під Бахмутом понад десять позицій російських військ, а командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський назвав просування українських військ “першим успіхом наступальних дій у ході проведення операції з оборони Бахмута”.
Згодом Маляр зазначила, що у Бахмуті тривають важкі бої – російські військові підтягують до околиць десантно-штурмові загони. У місті та на його околицях “зараз все складно”.
Окрім того, 13 травня в Брянській області зазнали аварії відразу кілька літальних апаратів сил РФ: два вертольоти Мі-8 і винищувачі Су-34 і Су-35. Українська сторона стверджує, що літальні апарати збито російською ППО.
Також стало відомо, що 10 травня президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори.
Станом на 15 травня воїни ЗСУ ліквідували понад 199 тисяч російських окупантів, з яких 580 – за останню добу.
- Низка квітневих безпілотних і ракетних ударів російської армії по Україні, ймовірно, є частиною нової повітряної кампанії, спрямованої на зрив контрнаступу ЗСУ.
- Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
- Країни Північноатлантичного альянсу дійшли спільного рішення, що Україна не отримає офіційного запрошення на вступ до НАТО на саміті у Вільнюсі, запланованому на 11-12 липня. Проте серед країн-учасниць блоку спостерігають певні розбіжності щодо конкретних етапів інтеграції України в Альянс.