Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що засідання ради безпеки РФ, яке традиційно проводиться у п'ятницю, екстрено перенесли на понеділок, 15 травня.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ захопили під Бахмутом понад десять позицій російських військ, а командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський назвав просування українських військ “першим успіхом наступальних дій у ході проведення операції з оборони Бахмута”.

Згодом Маляр зазначила, що у Бахмуті тривають важкі бої – російські військові підтягують до околиць десантно-штурмові загони. У місті та на його околицях “зараз все складно”.

Окрім того, 13 травня в Брянській області зазнали аварії відразу кілька літальних апаратів сил РФ: два вертольоти Мі-8 і винищувачі Су-34 і Су-35. Українська сторона стверджує, що літальні апарати збито російською ППО.

Також стало відомо, що 10 травня президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори.

Станом на 15 травня воїни ЗСУ ліквідували понад 199 тисяч російських окупантів, з яких 580 – за останню добу.