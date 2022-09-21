Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.
Також Путін заявив, що “зробить усе, щоб забезпечити безпечні умови для проведення “референдумів”. Окрім цього, російський лідер вкотре повторив пропагандистські тези про “близькі народи”.
“Росія не може віддати близьких їй людей на роздертя ката і не відгукнутися на їхнє прагнення визначати свою долю”, — сказав російський диктатор.
Просуваючи свої наративи, він зазначив, що нібито через агресію “неонацистів” мешканці Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей мусили стати біженцями, рятуючись від обстрілів по цивільній інфраструктурі.
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На думку Путіна, РФ не може “залишитися осторонь” прохання мешканців окупованих нею територій, тому проведе псевдореферендуми.
Зауважимо, що експерти вважають, що псевдореферендуми на тимчасово окупованих українських територіях насамперед потрібні президенту РФ Володимиру Путіну, який у такий спосіб хоче залучити більше росіян до участі у війні проти України.
- Президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації.
- Радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван заявив, що відповідно до результатів спостережень американської розвідки, президент РФ Володимир Путін готується провести так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях України та потенційно оголосити мобілізацію.
- У Міністерстві закордонних справ України заявили, що псевдореферендуми, які планують провести окупанти, не матимуть жодних юридичних наслідків та не змінять адміністративно-територіального устрою й міжнародно визнаних кордонів України.
- Голова комітету Держдуми РФ з контролю Олег Морозов заявив про те, що парламент Росії може терміново ухвалити усі необхідні рішення для приєднання нових територій до РФ після проведення “референдумів”.