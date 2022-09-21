У своїй пропагандистській заяві президент РФ Володимир Путін сказав, що "підтримає" псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької й Херсонської областей, назвавши їх так званими "історичними землями Новоросії".

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Також Путін заявив, що “зробить усе, щоб забезпечити безпечні умови для проведення “референдумів”. Окрім цього, російський лідер вкотре повторив пропагандистські тези про “близькі народи”.

“Росія не може віддати близьких їй людей на роздертя ката і не відгукнутися на їхнє прагнення визначати свою долю”, — сказав російський диктатор.

Просуваючи свої наративи, він зазначив, що нібито через агресію “неонацистів” мешканці Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей мусили стати біженцями, рятуючись від обстрілів по цивільній інфраструктурі.

На думку Путіна, РФ не може “залишитися осторонь” прохання мешканців окупованих нею територій, тому проведе псевдореферендуми.

Зауважимо, що експерти вважають, що псевдореферендуми на тимчасово окупованих українських територіях насамперед потрібні президенту РФ Володимиру Путіну, який у такий спосіб хоче залучити більше росіян до участі у війні проти України.