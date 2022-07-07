російсько-українська війна

08 липня

00:21 Путін заявив, що війна може тривати, доки «не залишиться останній українець»

07 липня

22:37 За озброєння України: в Росії радіють відставці Джонсона – Reuters
21:58 Підійшли на підводних носіях – ССО про подробиці спецоперації «Зміїний»
21:29 «Якщо прийде повістка – піду до військомату» — травесті діва Монро зізналась, що підлягає призову
20:55 Акторка Кейт Бланшетт спродюсувала та озвучила документальний фільм про битву за Харків «Україна: Життя під ударом»
20:17 Використали системи залпового вогню: росіяни знову обстріляли Харків
19:44 Готувався коригувати ракетні удари по Миколаєву – СБУ знешкодила російського агента
19:08 Названо кількість старих ракет, які залишилися на озброєнні у Росії — Forbes
18:35 В Україні 38% школярів спілкуються на перервах українською мовою, – результати дослідження
18:25 Під Маріуполем площа місць масових поховань збільшилася вдвічі — «Схеми»
17:54 У Болгарії заблокували перерахунок посольству РФ на $890 тисяч
17:47 «Уряд під керівництвом Бориса Джонсона мав багато досягнень, серед яких – підтримка України», – Ліз Трасс
17:39 Україна не зможе прийняти єврейських прочан на святкування Рош ха-Шана — посол
17:08 «Справжній друг для України»: саме так Володимир Зеленський назвав прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона
16:47 В ЄС будуть визнавати водійські посвідчення українських переселенців
16:41 Компанія Apple представила нову функцію для захисту від хакерів
16:05 Перша леді України Олена Зеленська потрапила на обкладинку Time
15:33 Польща, Румунія та Болгарія надали українцям найбільшу кількість статусів тимчасового захисту
15:26 Один загиблий та шестеро поранених: у Донецькій ОВА повідомили перші подробиці ракетного обстрілу Краматорська
14:59 Російські військові на вулицях Кремінної розстрілюють українців, які відмовляються з ними співпрацювати
14:43 Одна з російських ракет влучила у порожній молдовський танкер «Millennial Spirit» — ОК «Південь»
14:36 ЗСУ передали майже 1 млн гривень арештованих російських активів
14:35 Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську: є жертви
14:12 Українців просять вирішити, що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-мати»: голосування триває у застосунку «Дія»
13:56 Через санкції видобуток нафти на російському проєкті «Сахалін-1» скоротився в 22 рази
13:55 Фінляндія встановить загородження на кордоні з РФ – Reuters
13:20 Туреччина випустила зі свого порту раніше затримане російське судно з викраденим українським зерном
13:14 У Херсоні російські окупанти спалюють тіла, аби приховати втрати своєї армії – ГУР
12:58 На понад 600 мільйонів гривень, зібраних фондом Притули, закуплять озброєння для ЗСУ
12:47 Росіяни вивезли з музеїв тимчасово окупованого Маріуполя всі цінні експонати

Путін заявив, що війна може тривати, доки «не залишиться останній українець»

7 липня президент країни-агресорки РФ Володимир Путін попередив Захід та Україну, заявивши, що війна може затягнутися, доки "не залишиться живим останній українець".

П’ятниця, 8 липня 2022, 00:21
Підтримати

Про це інформує американський телеканал CNN.

Під час зустрічі з керівниками партійних фракцій держдуми РФ, Путін висловив сумніви з приводу того, що його країну можна перемогти на полі бою, як заявляють лідери Заходу.

“Ми постійно чуємо, що Захід готовий воювати з нами, поки не залишиться останній українець. Це трагедія для українського народу. Але, схоже, все йде до цього”, – наголосив він.

За його словами, РФ “чогось серйозно поки що не починали” в Україні. Путін також звинуватив Захід у “заохочуванні та виправданні геноциду людей на Донбасі”.

Господар Кремля наголосив, що готовий до мирних переговорів, водночас ті, хто “відмовляються, повинні знати, що чим далі конфлікт, тим важче їм буде з ними вести перемовини”.

У CNN зауважують, що Донецька та Луганська області стали ключовими центрами військових амбіцій Путіна в Україні після того, як його війська не змогли взяти Київ.

Раніше американські аналітики заявили, що в Кремлі готують заходи для так званої криптомобілізації російської економіки. Це є свідчення того, що РФ готується до тривалої війни проти України.

Водночас за даними аналітиків Інституту вивчання війни (ISW), вперше, за 133 доби повномасштабного вторгнення, РФ не зробила заяв щодо територіальних здобутків на території України. Це свідчить про те, що окупанти взяли “оперативну паузу” у наступальних діях.

Теги: країна-агресорка, погрози РФ, Путін, російсько-українська війна, терористи рф, РФ

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook