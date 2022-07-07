Путін заявив, що війна може тривати, доки «не залишиться останній українець»

Про це інформує американський телеканал CNN.
Під час зустрічі з керівниками партійних фракцій держдуми РФ, Путін висловив сумніви з приводу того, що його країну можна перемогти на полі бою, як заявляють лідери Заходу.
“Ми постійно чуємо, що Захід готовий воювати з нами, поки не залишиться останній українець. Це трагедія для українського народу. Але, схоже, все йде до цього”, – наголосив він.
За його словами, РФ “чогось серйозно поки що не починали” в Україні. Путін також звинуватив Захід у “заохочуванні та виправданні геноциду людей на Донбасі”.
Господар Кремля наголосив, що готовий до мирних переговорів, водночас ті, хто “відмовляються, повинні знати, що чим далі конфлікт, тим важче їм буде з ними вести перемовини”.
У CNN зауважують, що Донецька та Луганська області стали ключовими центрами військових амбіцій Путіна в Україні після того, як його війська не змогли взяти Київ.
Раніше американські аналітики заявили, що в Кремлі готують заходи для так званої криптомобілізації російської економіки. Це є свідчення того, що РФ готується до тривалої війни проти України.
Водночас за даними аналітиків Інституту вивчання війни (ISW), вперше, за 133 доби повномасштабного вторгнення, РФ не зробила заяв щодо територіальних здобутків на території України. Це свідчить про те, що окупанти взяли “оперативну паузу” у наступальних діях.
- Нагадаємо, в Україні триває повномасштабна російсько-українська війна. За цей період російські окупанти зазнали значних втрат на полі бою, станом на 7 липня росіяни втратили понад 36 тисяч осіб у живій силі та декілька тисяч одиниць військової техніки.
- Напередодні у ISW заявили, що за понад 4 місяці повномасштабної війни та низку невдач, у РФ не змінили своїх першочергових планів щодо України. Зокрема у Кремлі й надалі сподіваються змінити законно обрану українську владу та знищити український суверенітет.
- Американці готові підтримувати Україну, навіть якщо це спричинятиме підвищення вартості енергоресурсів і зростання інфляції.
- Розвідка Сполучених Штатів Америки надає Україні дані, завдяки яким вдалось знайти та ліквідувати багатьох генералів з РФ.