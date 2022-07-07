Путін заявив, що війна може тривати, доки «не залишиться останній українець»

7 липня президент країни-агресорки РФ Володимир Путін попередив Захід та Україну, заявивши, що війна може затягнутися, доки "не залишиться живим останній українець".

Про це інформує американський телеканал CNN.

Під час зустрічі з керівниками партійних фракцій держдуми РФ, Путін висловив сумніви з приводу того, що його країну можна перемогти на полі бою, як заявляють лідери Заходу.

“Ми постійно чуємо, що Захід готовий воювати з нами, поки не залишиться останній українець. Це трагедія для українського народу. Але, схоже, все йде до цього”, – наголосив він.

За його словами, РФ “чогось серйозно поки що не починали” в Україні. Путін також звинуватив Захід у “заохочуванні та виправданні геноциду людей на Донбасі”.

Господар Кремля наголосив, що готовий до мирних переговорів, водночас ті, хто “відмовляються, повинні знати, що чим далі конфлікт, тим важче їм буде з ними вести перемовини”.

У CNN зауважують, що Донецька та Луганська області стали ключовими центрами військових амбіцій Путіна в Україні після того, як його війська не змогли взяти Київ.

Раніше американські аналітики заявили, що в Кремлі готують заходи для так званої криптомобілізації російської економіки. Це є свідчення того, що РФ готується до тривалої війни проти України.

Водночас за даними аналітиків Інституту вивчання війни (ISW), вперше, за 133 доби повномасштабного вторгнення, РФ не зробила заяв щодо територіальних здобутків на території України. Це свідчить про те, що окупанти взяли “оперативну паузу” у наступальних діях.