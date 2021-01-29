Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону № 4613 проголосували 280 народних депутатів.
Законопроєкт спрямований на забезпечення прискореної державної реєстрації вакцин для запобігання COVID-19.
Як пояснював один із авторів законопроєкту, голова комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, на сьогодні “жодна вакцина проти СOVID-19 не пройшла повний цикл випробувань”.
“Щеплення в ЄС, США та інших країнах розпочались в режимі екстреного використання (emergency use). Українське законодавство не передбачає такого режиму. Тому для реєстрації вакцин у нашій країні виникла потреба законодавчих змін”, – зазначав Радуцький.
За його словами, завдяки законопроєкту № 4613 “Україна зможе використовувати вакцини Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca”.
Законопроєкт надає Уряду право реєструвати вакцини для використання за наступних умов:
• Є дані про успішне проведення доклінічних випробувань.
• Клінічні дослідження проводилися з дозволу відповідних компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії або Європейського Союзу, або ж лікарський засіб має перекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров’я. Спочатку в списку були Мексика і Бразилія, але при розгляді законопроєкту на профільному комітеті ці країни виключили.
• Відома потенційна користь лікарського засобу.
• Не існує адекватної, схваленої і доступної альтернативи.
Відповідно до законопроєкту, за наявності цих обставин вакцина може бути зареєстрована для екстреного медичного застосування на один рік (за процедурою прискореної держреєстрації) з можливістю продовження ще на рік.
Варто зазначити, що під час доопрацювання законопроєкту до другого читання профільний комітет Верховної Ради підтримав правку про заборону на використання в Україні російської вакцини проти коронавірусу COVID-19 (“Sputnik V”).
Крім того, в законопроєкті прописали, що під дію законопроєкту підпадають виключно вакцини, а не будь-які експериментальні ліки.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.
- Більше половини українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.