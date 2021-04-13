Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроєкт 4540 що порушення порядку обов’язкової самоізоляції, обсервації встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, каратимуть штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 3400 – 8500 гривень.

Усіх позитивно тестованих на коронавірус мали вносити в додаток “Дія”, щоб слідкувати за дотриманням домашнього режиму.

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час представлення законопроєкту повідомив, що до судів надійшло більше 6000 справ щодо порушень самоізоляції, але суди перевантажені, тому необхідно надати місцевій владі повноваження притягати до відповідальності.

За ухвалення проголосували лише 199 народні депутати народні депутати. Закон відхилено.