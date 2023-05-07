Про це повідомив речник під час етеру телемарафону.

Завдяки розголосу щодо збиття — “рано росіяни дізналися про цю успішну роботу”.

“Ми маємо радіти, що маємо таку зброю, але радіти рано, тому що її мало, потрібно набагато більше цих систем, щоб захистити наші великі міста, захистити об’єкти інфраструктури та атомної енергетики”, — зазначив Ігнат.

За його словами, Україна потребує більшої кількості сучасних засобів протиповітряної оборони, як ППО Patriot, яка збила російський “Кинджал”.