Про це повідомив речник під час етеру телемарафону.
Завдяки розголосу щодо збиття — “рано росіяни дізналися про цю успішну роботу”.
“Ми маємо радіти, що маємо таку зброю, але радіти рано, тому що її мало, потрібно набагато більше цих систем, щоб захистити наші великі міста, захистити об’єкти інфраструктури та атомної енергетики”, — зазначив Ігнат.
За його словами, Україна потребує більшої кількості сучасних засобів протиповітряної оборони, як ППО Patriot, яка збила російський “Кинджал”.
Що передувало
Defense Express заявило, що 4 травня над Київською областю було збито російську гіперзвукову ракету Х-47 “Кинджал”. Станом на момент їхньої публікації, офіційних повідомлень та підтверджень від Генштабу ЗСУ або інших офіційних відомств не було. Після цього у Повітряних силах ЗСУ спростували збиття російської ракети.
Вже 6 травня у ЗСУ Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські захисники таки збили днями російську ракету “Кинджал” у небі Київщини. До цього офіційно інформацію заперечували.
- Минулої доби росіяни обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області, внаслідок чого пошкоджено будівлю магазину, пам’ятник Авіацентру ДОСААФ та декілька приватних житлових будинків.
- У ніч на 7 травня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії. Внаслідок ворожих ударів загинула жінка, ще двоє – зазнали ушкоджень.
- Над Києвом, вночі, 7 травня, українські військові засобами протиповітряної оборони збили розвідувальний безпілотний літальний апарат Росії.
- Вранці 7 травня російські військові завдали ракетного удару по Балаклії Ізюмського району. Внаслідок атаки п’ять людей зазнали поранень.