Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Кличко зазначив, що попри складну ситуацію в столиці, ворог у місто не прорвався. Водночас у Києві орудують диверсійні групи.
Військові, правоохоронці та тероборона виявляють і знешкоджують диверсантів. Сьогодні були зіткнення і перестрілки. Продовжуються в окремих районах і зараз.
Мер столиці наголосив, що Росія обстрілює житлові квартали в столиці України. В Києві, від початку атаки на столицю, загинули 6 мирних жителів, зокрема й 1 дитина. Та 14 військових і бійців тероборони.
Поранена 71 людина. З них 25 цивільних. Зокрема 3 дитини.
“Для захисту мешканців і їх безпеки ми вимушено запровадили відсьогодні – з 17:00 комендантську годину. Яка триватиме до 28 лютого, 08:00 години ранку. Тобто, півтори доби. У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено. Цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога”, – зауважив Кличко.
У разі оголошення повітряної тривоги люди можуть вийти з домівок, щоб прослідувати у найближче укриття. Мер Києва закликав всіх зберігати витримку. І залишатися вдома або в укриттях.
Наголосив, що всі об’єкти критичної інфраструктури міста працюють. Натомість громадський транспорт наразі не працює. Метро – теж. Підземні станції метрополітену працюють в режимі укриття.
“Ніч буде теж складною. Війська все одно рвуться до Києва. Разом вистоїмо! Ми захищаємо свою землю, своїх дітей, майбутнє своєї держави! Слава Україні!”, – резюмував Віталій Кличко.
- Нагадаємо, з 26 лютого 2022 року, комендантська година у Києві діятиме з 17:00 до 08:00 безперервно.
- 26 лютого Зеленський у своєму відеозверненні наголосив, що українські війська вистояли й успішно відбивають атаки ворога. Також Київ та ключові міста навколо столиці контролюють Збройні Сили України.
- Наразі диверсійно-розвідувальні групи російських військ постійно працюють та роблять спроби висадки на лівому березі столиці України.
- Відомо, що наразі форуми та групи у месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масово заполонили повідомлення від ворожих агентів загарбника.
- Сьогодні, підірвали міст поблизу села Стоянка на міжнародній автотрасі Київ-Чоп.
- Вранці міський голова Херсона Ігор Колихаєв оголосив, що Херсон під українським контролем.