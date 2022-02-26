Мер Києва Віталій Кличко звернувся до українців, зазначивши, що ситуація у справді складна і напружена, адже ворог все ще проривається до міста, водночас наголосивши, що ворог до столиці не зайшов.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Кличко зазначив, що попри складну ситуацію в столиці, ворог у місто не прорвався. Водночас у Києві орудують диверсійні групи.

Військові, правоохоронці та тероборона виявляють і знешкоджують диверсантів. Сьогодні були зіткнення і перестрілки. Продовжуються в окремих районах і зараз.

Мер столиці наголосив, що Росія обстрілює житлові квартали в столиці України. В Києві, від початку атаки на столицю, загинули 6 мирних жителів, зокрема й 1 дитина. Та 14 військових і бійців тероборони.

Поранена 71 людина. З них 25 цивільних. Зокрема 3 дитини.

“Для захисту мешканців і їх безпеки ми вимушено запровадили відсьогодні – з 17:00 комендантську годину. Яка триватиме до 28 лютого, 08:00 години ранку. Тобто, півтори доби. У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено. Цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога”, – зауважив Кличко.

У разі оголошення повітряної тривоги люди можуть вийти з домівок, щоб прослідувати у найближче укриття. Мер Києва закликав всіх зберігати витримку. І залишатися вдома або в укриттях.

Наголосив, що всі об’єкти критичної інфраструктури міста працюють. Натомість громадський транспорт наразі не працює. Метро – теж. Підземні станції метрополітену працюють в режимі укриття.