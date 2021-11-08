Колишній спікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков подав до керівництва парламенту заяву про створення нового міжфракційного депутатського об’єднання "Розумна політика". До нього увійде 25 нардепів.

Про це Разумков повідомив у Facebook.

“Звернення про створення міжфракційного об’єднання “Розумна політика” вже перебуває на розгляді керівництва Парламенту. Наступного пленарного тижня головуючий на засіданні має офіційно оголосити про його створення!”, – зазначив Разумков.

Він також опублікував копію заяви до голови парламенту й список народних депутатів, які приєднаються до міжфракційного об’єднання “Розумна політика”. Серед них 21 – члени фракції “Слуга народу”, двоє – з “Батьківщини” та двоє – позафракційні.

Зокрема, членами міжфракційного об’єднання “Розумна політика” стануть:

Дмитро Разумков – засновник об’єднання;

Володимир Козак – “Слуга народу”;

Василь Мокан – “Слуга народу”;

Роман Соха – “Слуга народу”;

Андрій Ніколаєнко – “Батьківщина”;

Неллі Яковлєва – “Слуга народу”;

Оксана Дмитрієва – “Слуга народу”;

Валерій Божик – “Слуга народу”;

Дмитро Микиша – “Слуга народу”;

Артем Дмитрук – “Слуга народу”;

Володимир Кабаченко – “Батьківщина”;

Ольга Саладуха – “Слуга народу”;

Олег Воронько – “Слуга народу”;

Олександр Бакумов – “Слуга народу”;

Людмила Буймістер – позафракційна;

Ольга Коваль – “Слуга народу”;

Дар’я Володіна – “Слуга народу”;

Михайло Новіков – “Слуга народу”;

Роман Бабій – “Слуга народу”;

Аліна Загоруйко – “Слуга народу”;

Костянтин Касай – “Слуга народу”;

Дмитро Гурін – “Слуга народу”;

Євген Петруняк – “Слуга народу”;

Іван Юнаков – “Слуга народу”;

Михайло Крячко – “Слуга народу”.

Зауважимо, МДО — це добровільне об’єднання депутатів, що не отримує тих самих прав, що фракції або депутатські групи. Зокрема, їхня діяльність фінансово не забезпечується Апаратом Верховної Ради України. До МДО можуть входити представники різних фракцій та груп, а співпрацю у такому форматі можна порівняти з “клубом за інтересами”.

Зміна спікера парламенту

У вівторок, 5 жовтня, народні депутати відсторонили голову ВРУ Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Вже у четвер, 7 жовтня, народні депутати відправили Разумкова у відставку. Того ж дня Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.