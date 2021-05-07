В кінці березня вакцину проти коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca перейменували на Vaxzevria.

Ця вакцина, а також вакцини AstraZeneca-SKBio (виробляється за ліцензією в Південній Кореї) та Covishield (виробляється за ліцензією AstraZeneca в Індії) внесені ВООЗ до списку дозволених для екстреного використання.

Крім цього, вакцина від AstraZeneca є найпоширенішою вакциною проти коронавірусу у світі. Її використовують 146 країн.