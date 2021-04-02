Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, Комісія по вакцинам Німеччини (STIKO), рекомендувала використовувати іншу COVID-вакцину при повторній вакцинації таких людей.

“До тих пір, поки не будуть отримані відповідні дані, STIKO рекомендує людям у віці до 60 років замість другої дози AstraZeneca вводити дозу мРНК-вакцини через 12 тижнів після першої вакцини”, – йдеться в заяві комісії.

До вакцинам РНК (мРНК) відносяться щеплення, зроблені компаніями Pfizer-BioNTech і Moderna.

Раніше на цьому тижні Німеччина заявила, що вакцину AstraZeneca слід вводити тільки людям у віці 60 років і старше через рідкісні, але серйозні побічні ефекти тромбоемболії.

Варто зазначити, що наприкінці березня вакцину проти коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca перейменували на Vaxzevria. Зміниться тільки зовнішній вигляд препарату: зокрема, пакування та маркування.

Про причини зміни назви препарату не повідомлялося.

  • У лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.
  • Дослідження показували, що вакцина проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
  • У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, ДаніяШвеціяНорвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, РумуніяНімеччина, Франція, Італія#Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.
  • 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
  • Наприкінці березня лідери Європейського Союзу на саміті ухвалили рішення щодо зняття заборони на експорт вакцин після затяжного скандалу з англо-шведським виробником AstraZeneca. Ситуація із забороною на експорт виникла через те, що компанія не виконала зобов’язань перед Євросоюзом щодо поставок вакцини проти коронавірусу.