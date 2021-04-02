Німецькі експерти заявляють, що люди молодше 60 років не повинні отримувати другу дозу вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, Комісія по вакцинам Німеччини (STIKO), рекомендувала використовувати іншу COVID-вакцину при повторній вакцинації таких людей.

“До тих пір, поки не будуть отримані відповідні дані, STIKO рекомендує людям у віці до 60 років замість другої дози AstraZeneca вводити дозу мРНК-вакцини через 12 тижнів після першої вакцини”, – йдеться в заяві комісії.

До вакцинам РНК (мРНК) відносяться щеплення, зроблені компаніями Pfizer-BioNTech і Moderna.

Раніше на цьому тижні Німеччина заявила, що вакцину AstraZeneca слід вводити тільки людям у віці 60 років і старше через рідкісні, але серйозні побічні ефекти тромбоемболії.

Варто зазначити, що наприкінці березня вакцину проти коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca перейменували на Vaxzevria. Зміниться тільки зовнішній вигляд препарату: зокрема, пакування та маркування.

Про причини зміни назви препарату не повідомлялося.