У суботу, 3 липня, радниця з питань комунікацій голови Офісу президента Андрія Єрмака Дарія Зарівна влаштувала гучне святкування свого дня народження. Серед гостей був російський актор та модель Жан-Мішель Щербак.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, 29-річний Щербак з’явився світлинах зі святкування. Він активно позував та знайомився з іншими гостями.

У своєму Instagram хлопець також показав кілька кадрів з вечірки.

Проте у своєму мікроблозі Щербак полюбляє публікувати й інший контент. Наприклад, він рекламував російську вакцину.

Хлопець також опублікував відео з хештегом #россияукраина, у якому запевнив, що любить українців.

“Прекрасних і відкритих людей тут справді дуже багато. #россіяукраіна Як вам мій юкреніан? Для різноманітності теж вирішив поговорити на їх мові”, – написав Щербак.

Крім того, у своєму мікроблозі актор активно популяризує Росію та “бажає кожному місту виглядати так, як Москва”.

Хлопець часто публікує фото з російськими зірками та скандальною українською співачкою Лолітою, яка називає його “названим сином”.

До речі, Щербак працював у команді піарників релізу “ДАУ” – художнього багатосерійного фільму скандального російського режисера Іллі Хржановського. Цей факт хлопець підтвердив у своєму блозі.

Торік у квітні в Мережі розгорівся гучний скандал через залучення до фільмування стрічки “Дау. Дегенерація” Хржановського немовлят з українських дитячих будинків.

На тлі скандалу спливло, що Хржановський також є художнім керівником Меморіального центру “Бабин Яр”. Почалося публічне обговорення запропонованої ним концепції меморіалу.

Кілька десятків культурних діячів та народні депутати зверталися до Меморіального центру “Бабин Яр” з вимогою звільнити скандального режисера з посади художнього керівника центру.

Через ситуацію навколо режисера з РФ колишній головний історик проєкту Меморіального центру “Бабин Яр” Карел Беркгоф заявив, що більше не може публічно підтримувати його “з етичних міркувань”.

В кінці липня відбулася вебконференція за участю президента України Володимира Зеленського, мера Києва Віталія Кличка, членів наглядової ради фонду “Меморіал Голокосту “Бабин Яр” і міжнародних партнерів, присвячена будівництву меморіалу. Зазначимо, що одним з членів наглядової ради є брат мера столиці Володимир Кличко.

Під час зустрічі Зеленський виступив на підтримку проєкту меморіалу.

При цьому у пресрелізі Меморіального центру не було зазначено, про який саме проєкт йдеться. Колишній голова Інституту національної пам’яті, нардеп від “Європейської Солідарності” Володимир В’ятрович пояснив, що глава держави підтримав альтернативний проєкт меморіалізації Бабиного Яру, запропонований Хржановським.

4 лютого правоохоронці закрили кримінальну справу щодо можливого катування немовлят з українських дитячих будинків під час зйомок фільму “ДАУ. Дегенерація“ російського режисера Іллі Хржановського.