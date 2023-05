Резніков: Україні не треба нападати на Путіна – за ним прийде Гаага

Про це глава оборонного відомства повідомив у Twitter.

У березні 2022 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за воєнні злочини.

Резніков зауважив, що “Україні не потрібно нападати на російських воєнних злочинців у їхніх резиденціях у Москві — з ними розбереться трибунал”.

Міністр зауважив, що “неминучою резиденцією” для російських воєнних злочинців є центр ув’язнення на околиці Гааги в Нідерландах, де засідає МКС.

Proper towers for the “kremlin towers.”

Reiterating what President @ZelenskyyUa said, Ukraine doesn’t need to attack russian war criminals in their residences in moscow – the Tribunal will deal with them.

The inevitable residence for russian war criminals is the building at… pic.twitter.com/9pDJWBGwmA

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 3, 2023