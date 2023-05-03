російсько-українська війна

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Резніков: Україні не треба нападати на Путіна – за ним прийде Гаага

В РФ заявили, що Україна спланувала атаку БПЛА на Кремль, зазначивши, що це був замах на президента РФ Володимира Путіна. Міністр оборони України відповів, що Києву не потрібно нападати на російського лідера, адже його долю вирішуватиме Міжнародний кримінальний суд.

Четвер, 4 травня 2023, 00:07
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Про це глава оборонного відомства повідомив у Twitter.

У березні 2022 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за воєнні злочини.

Резніков зауважив, що “Україні не потрібно нападати на російських воєнних злочинців у їхніх резиденціях у Москві — з ними розбереться трибунал”.

Міністр зауважив, що “неминучою резиденцією” для російських воєнних злочинців є центр ув’язнення на околиці Гааги в Нідерландах, де засідає МКС.

Раніше у CNN заявили, що Кремль не надав доказів, які б підтверджували заяву російського уряду про те, що Україна нібито здійснила замах на життя президента Володимира Путіна за допомогою безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський також заперечив причетність до атаки дронів.

Своєю чергою, речник Повітряних сил Юрій Ігнат висловив особисту думку щодо нібито нічної атаки безпілотника на Кремль. Він припустив, що у такий спосіб росіяни готуються до провокацій на території РФ.

Водночас глави міністерств закордонних справ Литви та Латвії Габріелюс Ландсбергіс та Едгарс Рінкевичс висміяли заяви Кремля щодо нібито атаки безпілотників у Москві.

Зауважимо, прокремлівські видання заявили, що у ніч на 3 травня з боку України намагалися завдати удару безпілотниками по Кремлю. Після цього у Москві заборонили використовувати БпЛА громадянам, які не мають дозволу від влади.

Теги: вибух у Кремлі, заяви кремля, Міноборони України, Гаага, Резников

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