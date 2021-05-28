Про це повідомляє телеканал CNN.
Щонайменше, двом європейським авіакомпаніям було відмовлено в дозволі на політ до Москви російською владою після того, як перевізники вирішили летіти альтернативним маршрутом в обхід білоруського повітряного простору.
Зокрема, Austrian Airlines скасувала регулярний рейс з Відня до Москви в четвер, заявивши: “Зміна маршрутів польотів повинна бути схвалена владою. Російська влада не надала нам цей дозвіл. В результаті Austrian Airlines була змушена скасувати сьогоднішній рейс з Відня до Москви”.
У середу Air France також скасувала рейс до Москви і назад по тих же причин.
Зазначається, що дії Росії, що підкреслюють підтримку Москвою режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка, відбуваються в той час, коли Європейський Союз обдумує нові санкції проти Білорусі після інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську і арештом опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Затримання Протасевича
Нагадаємо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.
Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.
Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.
Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.
Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.
- Євросоюз засудив дії президента Олександра Лукашенка за екстрену посадку літака із засновником Nexta.
- Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Україна вимагає від Білорусі негайного звільнення засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Із середи, 26 травня, Україна припинила авіасполучення з Білоруссю на тлі інциденту з арештом Протасевича.
- Прокуратура Литви відкрила кримінальну справу за фактом вимушеної посадки рейсу Ryanair в Мінську, який летів до Вільнюса. Водночас уряд Литви з 25 травня запровадив заборону на всі авіарейси в країну, які проходять через повітряний простір Білорусі.
- Президент США Джо Байден назвав обурливим інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом Романа Протасевича. Американський лідер запевнив, що Вашингтон відреагує на це.
- Увечері 24 травня в Мережу виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам. Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, вважає, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.
- 25 травня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.
- Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) проведе розслідування інциденту з вимушеною посадкою літака Ryanair у Мінську (Білорусь).