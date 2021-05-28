Російська Федерація відмовляється приймати рейси європейських авіакомпаній, які вирішили облетіти повітряний простір Білорусі, через що рейси просто скасовують.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Щонайменше, двом європейським авіакомпаніям було відмовлено в дозволі на політ до Москви російською владою після того, як перевізники вирішили летіти альтернативним маршрутом в обхід білоруського повітряного простору.

Зокрема, Austrian Airlines скасувала регулярний рейс з Відня до Москви в четвер, заявивши: “Зміна маршрутів польотів повинна бути схвалена владою. Російська влада не надала нам цей дозвіл. В результаті Austrian Airlines була змушена скасувати сьогоднішній рейс з Відня до Москви”.

У середу Air France також скасувала рейс до Москви і назад по тих же причин.

Зазначається, що дії Росії, що підкреслюють підтримку Москвою режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка, відбуваються в той час, коли Європейський Союз обдумує нові санкції проти Білорусі після інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську і арештом опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.