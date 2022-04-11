Росія планує нову дезінформаційну кампанію на тлі постачання зброї — МЗС України

Кремль готує масштабну дезінформаційну кампанію. Російське керівництво планує націлити її на іноземні ЗМІ та політиків на тлі постачання в Україну озброєння.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

За його словами, Росія знає, наскільки постачання зброї потрібне Україні. Тому вона має намір мобілізувати зусилля для того, щоб підірвати її отримання.

“Їхня фабрика тролів може спамити електронні листи та заливати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся на це”, — наголосив глава МЗС.

Russia knows arms supplies are essential for Ukraine and mobilizes all efforts to undermine them. Moscow prepared a massive info campaign targeting foreign media and politicians. Their troll factory may spam emails and flood comments with disinfo on Ukraine. Don’t fall for it. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2022

Таку ж думку висловив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram після фейку щодо знищення словацької ППО С-300. За його словами, Кремль усвідомлює, що програє війну та “бачить свою відсталість”, тому вони будуть прагнути “збити” постачання озброєнь будь-якими методами.

Одним з можливих сценаріїв пропаганди може стати, що нібито військові ЗСУ здаються зі зброєю від союзників. Також російські ЗМІ чи підконтрольні їм можуть поширювати фейки, що нібито українські захисники масово переходять на бік російської армії.

“Хочу одразу попередити такі фейки. Бо зброя в руках воїнів ЗСУ виключно відправляє ворога на той світ”, — додав глава ОПУ.