Росія планує нову дезінформаційну кампанію на тлі постачання зброї — МЗС України

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.
За його словами, Росія знає, наскільки постачання зброї потрібне Україні. Тому вона має намір мобілізувати зусилля для того, щоб підірвати її отримання.
“Їхня фабрика тролів може спамити електронні листи та заливати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся на це”, — наголосив глава МЗС.
Russia knows arms supplies are essential for Ukraine and mobilizes all efforts to undermine them. Moscow prepared a massive info campaign targeting foreign media and politicians. Their troll factory may spam emails and flood comments with disinfo on Ukraine. Don’t fall for it.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2022
Таку ж думку висловив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram після фейку щодо знищення словацької ППО С-300. За його словами, Кремль усвідомлює, що програє війну та “бачить свою відсталість”, тому вони будуть прагнути “збити” постачання озброєнь будь-якими методами.
Одним з можливих сценаріїв пропаганди може стати, що нібито військові ЗСУ здаються зі зброєю від союзників. Також російські ЗМІ чи підконтрольні їм можуть поширювати фейки, що нібито українські захисники масово переходять на бік російської армії.
- Нагадаємо, Україна до 2035 року ймовірніше матиме кілька військових сутичок з Росією. За словами радника голови Офісу Президента України Олексія Арестовича, нашу країну чекатимуть зіткнення кожні два чи п’ять років.
- Останній наступ Росії на східному Донбасі розпочався, заявив сьогодні радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, попередивши, що Росія продовжує нарощувати там війська.
- Росія, ймовірно, має намір застосувати фосфорні бомби з метою прискорити процес взяття Маріуполя під свій контроль.
- Противник продовжує готуватися до відновлення наступу на Слобожанському напрямку. Також Генштаб не виключає провокацій дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова.
- Також аналітики прогнозують, що російські війська проведуть великий наступ з Ізюма на місто Дніпро, стратегічний об’єкт на Донбасі на сході України.