Росія планує нову дезінформаційну кампанію на тлі постачання зброї — МЗС України

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

За його словами, Росія знає, наскільки постачання зброї потрібне Україні. Тому вона має намір мобілізувати зусилля для того, щоб підірвати її отримання.

“Їхня фабрика тролів може спамити електронні листи та заливати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся на це”, — наголосив глава МЗС.

Russia knows arms supplies are essential for Ukraine and mobilizes all efforts to undermine them. Moscow prepared a massive info campaign targeting foreign media and politicians. Their troll factory may spam emails and flood comments with disinfo on Ukraine. Don’t fall for it.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2022