Винуватицею війни на Донбасі є Росія, яка перешкоджає мирному врегулюванню конфлікту.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу з очільником Міністерства оборони України Андрієм Тараном.

“Давайте чітко говорити, що Росія розпочала цю війну, і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України”, – зазначив Остін.

Очільник Пентагону наголосив, що США продовжать надавати Україні необхідну підтримку в конфлікті з Росією.

“Ми робитимемо все можливе з нашого боку, щоб підтримати Україну, розвивати її спроможність захищати її територіальну цілісність та недоторканність”, – заявив міністр.

Остін додав, що США засуджують окупацію Криму, й закликають РФ зупинити війну на Донбасі та дестабілізацію на Чорному морі та вздовж українських кордонів.

Як повідомлялося, сьогодні міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва з офіційним візитом. Остін приземлився у Києві, а також назвав мету свого візиту в Україну.