Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу з очільником Міністерства оборони України Андрієм Тараном.
“Давайте чітко говорити, що Росія розпочала цю війну, і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України”, – зазначив Остін.
Очільник Пентагону наголосив, що США продовжать надавати Україні необхідну підтримку в конфлікті з Росією.
“Ми робитимемо все можливе з нашого боку, щоб підтримати Україну, розвивати її спроможність захищати її територіальну цілісність та недоторканність”, – заявив міністр.
Остін додав, що США засуджують окупацію Криму, й закликають РФ зупинити війну на Донбасі та дестабілізацію на Чорному морі та вздовж українських кордонів.
Як повідомлялося, сьогодні міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва з офіційним візитом. Остін приземлився у Києві, а також назвав мету свого візиту в Україну.
- На початку березня Департамент оборони Сполучених Штатів Америки анонсував нову програму допомоги Україні у сфері безпеки в розмірі 125 млн доларів.
- Водночас у квітні президент України Володимир Зеленський поскаржився на недостатній рівень допомоги США у протидії військовій агресії на Донбасі.
- 20 квітня стало відомо, що Сполучені Штати Америки надають Україні додаткове фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів.
- У квітні комітет із закордонних справ Сенату США одностайно підтримав двопартійний законопроєкт “Про партнерство з Україною у сфері безпеки” (Ukraine Security Partnership Act), який передбачає збільшення військової допомоги Україні.
- 16 травня Україна передала США список найбільш екстрених потреб Збройних сил та заявила, що розраховує на отримання допомоги.