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Росія утримує у Чорному морі три носії крилатих ракет “калібр”

Станом на 29 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 6 ворожих кораблів, з яких 3 носії крилатих ракет "калібр".

Четвер, 29 грудня 2022, 18:51
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Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 2 ворожих кораблі.

Тоді як в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр” загальний залп – 72 ракети.

У пресслужбі зауважили, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 12 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 10 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

Джерело: ВМС ЗСУ

Та наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Вранці 29 грудня по всій території України поширилася повітряна тривога. У результаті вибухи, зокрема, пролунали на Київщині, Львівщині, Одещині та Харківщині. Є влучання по об’єктах критичної інфраструктури та пошкодження унаслідок падіння уламків російських ракет. Не обійшлось і без постраждалих.

Внаслідок атаки виникли проблеми з енергопостачанням. Станом на 11 годину складна ситуація виникла на заході країни, а також в Одеському та Київському регіонах. У Києві внаслідок ракетної атаки без світла залишаються 40% споживачів. 

Теги: Азовське море, ворожі кораблі, Калібри, носії калібрів, Середземне море, Чорне море

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