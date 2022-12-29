Росія утримує у Чорному морі три носії крилатих ракет “калібр”

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Водночас в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 2 ворожих кораблі.
Тоді як в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр” загальний залп – 72 ракети.
У пресслужбі зауважили, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 12 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 10 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
Та наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Вранці 29 грудня по всій території України поширилася повітряна тривога. У результаті вибухи, зокрема, пролунали на Київщині, Львівщині, Одещині та Харківщині. Є влучання по об’єктах критичної інфраструктури та пошкодження унаслідок падіння уламків російських ракет. Не обійшлось і без постраждалих.
Внаслідок атаки виникли проблеми з енергопостачанням. Станом на 11 годину складна ситуація виникла на заході країни, а також в Одеському та Київському регіонах. У Києві внаслідок ракетної атаки без світла залишаються 40% споживачів.
- У Великій Британії прокоментували черговий масований ракетний обстріл України з боку росіян. У Сполученому Королівстві заявили, що атаки на енергетичну інфраструктуру лише доводять, що Росія не хочу миру.
- Під час сьогоднішнього масованого удару російські окупанти випустили по Україні 69 ракет. Із них 54 збито силами української ППО.
- Під час чергового обстрілу Херсона, російські окупанти поцілили в Обласний кардіологічний диспансер.