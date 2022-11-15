Російські військові випустили по Україні близько ста ракет. У такий спосіб вони перевершили масовану атаку, яку здійснили 10 жовтня.

Про це повідомили в етері телемарафону.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Станом на 17:25 випущено вже 80 ракет і ще щонайменше 20 – летять.

“Окупанти перевершили 10 жовтня. Тоді було, нагадаю, 84 ракети“, — сказав він.

Росіяни націлили атаку по об’єктах критичної інфраструктури. Проте влучання є і в житлові будинки.

Юрій Ігнат наголосив, що не вдається перехопити всі ракети, які випустили окупанти. Це пов’язано з інтенсивністю атаки та те, що їх скеровують по різних областях. Він закликав партнерів надати більше засобів ППО.