Про це повідомили в етері телемарафону.
За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Станом на 17:25 випущено вже 80 ракет і ще щонайменше 20 – летять.
“Окупанти перевершили 10 жовтня. Тоді було, нагадаю, 84 ракети“, — сказав він.
Росіяни націлили атаку по об’єктах критичної інфраструктури. Проте влучання є і в житлові будинки.
Юрій Ігнат наголосив, що не вдається перехопити всі ракети, які випустили окупанти. Це пов’язано з інтенсивністю атаки та те, що їх скеровують по різних областях. Він закликав партнерів надати більше засобів ППО.
- Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.
- Ввечері 15 листопада окупанти здійснили масовий обстріл по об’єктах критичної інфраструктури. У низці міст України частково зникло світло.
- По всій території України запровадили екстрені відключення світла. Вони сталися внаслідок масованого ракетного обстрілу. Зокрема це стосується Києва.
- Рятувальники виявили у Києві тіло загиблого внаслідок ракетного удару з боку окупантів. Російські військові влучили у багатоповерховий будинок.