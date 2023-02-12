Триває триста п’ятдесят четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

РФ не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує ураження цивільних об’єктів та помешкань цивільного населення. Протягом доби росіяни завдали 2 ракетних удари та здійснили 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

У пресслужбі наголосили, що загроза подальших російських ударів по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України. тож закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 17 районів населених пунктів.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів загалом зазнали 13 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 21 населеного пункту.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони Времівки і Новополя Донецької області; Гуляйполя, Степового, Новоданилівки, Новоандріївки і Малої Токмачки на Запоріжжі та Нікополя Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 14 населених пунктів.

У Генштабі наголосили, що росіяни не припиняють тероризувати мешканців тимчасово зайнятих ним територій Херсонської області. Цього разу тиску зазнала найбільш незахищена верства – пенсіонери. Ворог примушує їх отримувати російські паспорти, погрожуючи припинити отримання будь-яких пенсій.