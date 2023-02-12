Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
РФ не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує ураження цивільних об’єктів та помешкань цивільного населення. Протягом доби росіяни завдали 2 ракетних удари та здійснили 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
У пресслужбі наголосили, що загроза подальших російських ударів по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України. тож закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 17 районів населених пунктів.
На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів загалом зазнали 13 населених пунктів.
На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 21 населеного пункту.
На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони Времівки і Новополя Донецької області; Гуляйполя, Степового, Новоданилівки, Новоандріївки і Малої Токмачки на Запоріжжі та Нікополя Дніпропетровської області.
На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 14 населених пунктів.
У Генштабі наголосили, що росіяни не припиняють тероризувати мешканців тимчасово зайнятих ним територій Херсонської області. Цього разу тиску зазнала найбільш незахищена верства – пенсіонери. Ворог примушує їх отримувати російські паспорти, погрожуючи припинити отримання будь-яких пенсій.
Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 2 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів ворога”, – мовиться у зведенні Генштабу.
- Наступного тижня Бундесвер розпочне тренування українських військовослужбовців на танку Leopard 2. 25 січня федеральний уряд оголосив про рішення надати Україні два батальйони Leopard 2.
- Міністр оборони США Ллойд Остін і його український колега Олексій Резніков обговорили “пріоритети”, включаючи протиповітряну оборону та артилерію, для майбутніх зустрічей союзників Києва в Брюсселі.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу визначити, які бойові літаки країна потенційно може передати Україні.
- За інформацією ЗМІ, Сполучені Штати допомагають Україні завдати ракетних ударів по російських цілях. Йдеться про те, що американські військовослужбовці надають координати для таких ударів.
- Російська Федерація не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.
- За даними ГУР МОУ російський ракетний “бліцкриг” провалився, але Росія продовжить завдавати масованих ракетних ударів по Україні, адже в них є ще багато застарілого озброєння.