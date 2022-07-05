Про це повідомляє фінський канал Yle.
З середини травня з Алакуртті вирушили понад 100 одиниць техніки, зокрема десятки бронетранспортерів. Ця кількість техніки приблизно дорівнює бойовій дивізії батальйону, котрі складаються приблизно з 800 солдатів.
Це свідчить про те, що приблизно одна третина з 2000 солдатів, дислокованих там, покинула базу протягом того ж періоду.
“Дуже ймовірно, що їх транспортували поїздом в Україну”, – оцінив ситуацію військовий експерт Марко Еклунд.
Через близькість до фінського кордону та війська, що спеціалізуються на боях в арктичних умовах, бригада Алакуртті є найбільш значущим російським підрозділом для Фінляндії на північ від Полярного кола.
Судячи з супутникових знімків і загальнодоступної інформації, навесні Алакуртті була єдиною військовою базою в околицях Фінляндії, яка ще не відправляла на війну в Україну цілу бойову частину.
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